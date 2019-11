Giardino Giusti: Franceschini, mai abbassare guardia contro odio

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "L'antisemitismo è la negazione delle basi della nostra democrazia. Ogni violenza, minaccia o atto vandalico contro persone e luoghi che rappresentano la diversità culturale e religiosa nel nostro paese è un attacco alla Repubblica italiana e non può essere sottovalutato. Mai abbassare la guardia contro l'odio è l'intolleranza". Così il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini commenta gli atti vandalici compiuti questa notte nel Giardino dei Giusti di Milano, da poco riqualificato e inaugurato alla presenza della senatrice a vita Liliana Segre.

