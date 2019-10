Le Twin Bottles di Xhixha e Jack Braglia

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Dopo il successo dell'installazione sul Canal Grande a Venezia, la scorsa estate, le due grandi sculture metalliche dal cuore ambientalista, The Twin Bottles: Message in a Bottle, realizzate dallo scultore Helidon Xhixha e dal fotografo Giacomo "Jack" Braglia, arrivano dal 16 ottobre al 15 dicembre 2019 nel Giardino della Triennale di Milano, Palazzo dell'Arte.

Le opere, due bottiglie galleggianti (4x1 metri e 3,5 x 1,3 metri) continuano così il loro viaggio per sensibilizzare il pubblico con un messaggio ambizioso e provocatorio sul tema dell'inquinamento dei mari del mondo per la dispersione della plastica. Un messaggio che trova forma grazie alla fusione delle tecniche artistiche dei due autori: plasmare l'acciaio e la fotografia 3D. "Le nostre opere vogliono far riflettere su uno dei problemi ambientali più gravi dei nostri giorni - spiegano i due artisti - un compito che oggi più che mai spetta all'arte, chiamata ad esercitare ancora una volta la sua funzione sociale". Famoso per la capacità di lavorare l'acciaio inossidabile tramutandolo in opere monumentali, Helidon Xhixha ha modellato la sua bottiglia galleggiante, lunga 4 metri per 100x100 cm, donandole una superficie lucida di un'elegante bellezza interrotta da uno schiacciamento nella parte centrale, richiamo simbolico al pericolo della trasparenza dei mari messa a rischio dall'uso improprio delle plastiche. La riflessione trova enfasi nella seconda bottiglia in acciaio, lunga invece 3.5 metri per 130x130 cm, rivestita da Giacomo "Jack" Braglia. Le sue fotografie che ritraggono il fenomeno dell'inquinamento, con l'intento di sensibilizzare le persone ad un uso più consapevole e limitato della plastica, sono state esposte anche al Padiglione della Siria e alla Biennale Arte di Venezia.

The Twin Bottles: Message in a Bottle è un progetto promosso da Helsinn Healthcare SA, Aimoroom Concept, Visitas, in collaborazione con Lifegate.