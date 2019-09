12 ottobre la Giornata del Contemporaneo

(ANSA) - Il Castello di Rivoli e il Maxxi di Roma, il Man di Nuoro e il Mart di Rovereto, accanto a una lista lunghissima di gallerie d'arte, fondazioni, associazioni, studi d'artista, accademie e luoghi espositivi pubblici e privati sparsi in tutto il territorio nazionale: sarà davvero una festa dell'arte diffusa e condivisa la XV Giornata del Contemporaneo che il prossimo 12 ottobre unirà tanti soggetti diversi, le grandi istituzioni museali e le realtà più piccole, per raccontare, da Nord a Sud, la vivacità della creatività italiana. Una giornata ormai divenuta storica, organizzata e promossa da AMACI - Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, che anche quest'anno permetterà a migliaia di cittadini di conoscere l'attività degli artisti di oggi attraverso un multiforme programma di mostre ed eventi: in questa edizione ad aprire le loro porte gratuitamente saranno i 24 musei riuniti dall'associazione e ben 1000 realtà italiane che organizzeranno appuntamenti ad hoc.

"Questa manifestazione rientra davvero nelle linee strategiche del ministero, per incoraggiare e accompagnare la fruizione dell'arte da parte dei cittadini", ha detto a Roma Nicola Borrelli, nella sua prima uscita ufficiale come Direttore Generale Creatività contemporanea e Rigenerazione urbana del Mibact. Parla invece di "felice anarchia" Gianfranco Maraniello, Presidente AMACI, osservando "che ci sono anche soggetti che partecipano alla Giornata spontaneamente, senza aderire in modo ufficiale". E se la manifestazione è davvero una "festa diffusa, a cui possono aderire non solo i musei ma anche gli operatori" del sistema dell'arte, ciò significa che il patrimonio del contemporaneo, afferma ancora Maraniello, "non è limitato a un segmento specialistico, ma ha a che fare con la vita quotidiana dei cittadini, e indica che c'è un Paese attivo, in cui anche i linguaggi si aggiornano".

Grazie alla collaborazione con il ministero degli Esteri, che con il Mibact sostiene la Giornata, per il secondo anno consecutivo il patrimonio artistico contemporaneo italiano uscirà anche dai confini nazionali: nella settimana dal 7 al 13 ottobre si svolgerà "Italian Contemporary Art", il programma nell'ambito del quale ambasciate, consolati e istituti italiani di cultura all'estero organizzeranno mostre, dibattiti, workshop, residenze, aperture straordinarie, per un totale di "circa 100 eventi, un 15% in più rispetto al 2018", ha spiegato Roberto Vellano, ministro plenipotenziario direttore centrale per la promozione della Cultura e della Lingua Italiane del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Anche quest'anno, la realizzazione dell'immagine guida della Giornata del Contemporaneo è stata affidata a un artista: per il 2019 la scelta è caduta sulla bolognese Eva Marisaldi, che ha rielaborato un frame tratto dal video Legenda del 2002, creando un'animazione in cui alcuni sassi imitano i comportamenti umani. Marisaldi sarà inoltre protagonista di una mostra diffusa nei musei AMACI che ospiteranno simultaneamente e per un giorno una selezione di sue opere (una delle sedi sarà la Farnesina).