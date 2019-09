Fotografia in lutto, è morto Robert Frank

Nuovo lutto nel mondo della fotografia: Robert Frank, uno dei più influenti fotografi del ventesimo secolo, è morto a Inverness in Nova Scotia. Frank, il cui stile diretto e espressivo rivoluzionò la fotografia documentaria, aveva 94 anni. La morte è stata confermata da Peter Gill della galleria Pace-McGill di Manhattan.

Nato in Svizzera, Frank era arrivato negli Usa a 23 anni. E' celebre per il libro "The Americans", capolavoro in bianco e nero di ritratti pubblicato alla fine degli anni Cinquanta.