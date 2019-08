Videogioco con omicidio per Palazzo Pitti

FIRENZE - Un videogioco per far conoscere l'arte di Palazzo Pitti con il pretesto di omicidi, e relativi enigmi, da risolvere. Così The Medici Game, dispositivo in 3D per cellulari e tablet ambientato nella reggia dei granduchi di Toscana, cercherà di aumentare l'interesse fra i giovani. Il gioco, presentato oggi, uscirà a fine ottobre sui principali store digitali nelle versioni Ios e Android, in italiano, inglese, spagnolo, russo, portoghese, cinese e giapponese. Si tratta di un'avventura investigativa dove protagonista è una storica dell'arte virtuale coinvolta in un misterioso assassinio avvenuto proprio nella reggia. Il giocatore-storico dovrà incrementare le proprie conoscenze culturali per risolvere gli enigmi che gli permetteranno di scoprire l'omicida e di uscire sano e salvo dalle sale del palazzo. Un pretesto noir per avvicinare nuovo pubblico alla storia dell'arte e a Pitti in particolare.