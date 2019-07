Fotografia, a Torino Benassi e Fink

Camera, il Centro italiano per la fotografia di Torino, inaugura il nuovo format estivo Doppia Camera con due mostre in contemporanea: 'Larry Fink. Unbridled Curiosity', e Jacopo Benassi. Crack'. Fino al 29 settembre saranno esposti insieme 90 scatti di un celebrato fotografo americano, nato a Brooklyn nel 1941 e per oltre 50 anni titolare di cattedra alla Yale University, e 60 foto di un italiano di 30 anni più giovane, autodidatta negli ambienti underground.

Li accomuna l'uso del bianco e nero e l'attenzione incentrata sull'uomo. Ma mentre l'americano presenta scatti intimi rubati ai party patinati di Hollywood o comunque in situazioni pubbliche, l'italiano si focalizza sul corpo umano ferito, messo in relazione con parti rotte di statue antiche. Si spazia così da Meryl Streep sorpresa mentre dice qualcosa all'orecchio di Natalie Portman alla festa per gli Oscar del 2009, fino agli arti umani bendati in relazione con pezzi di statue classiche legate e imbragate per il restauro. (ANSA).