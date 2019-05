Al via a NY la Biennale del Whitney

NEW YORK - L'America di oggi vista dagli occhi di 75 giovani artisti. La 79/a edizione della Biennale del Whitney apre il 17 maggio offrendo uno spaccato sullo stato dell'arte nel paese e selezionando artisti per la maggior parte al di sotto dei 40 anni e non bianchi. L'edizione 2019 di quella che e' considerata la più antica manifestazione negli Usa che presenta gli ultimi sviluppi dell'arte americana è stata curata da Rujeko Hockley e Jane Panetta le quali hanno girato da un capo all'altro del paese visitando oltre 300 studi prima di selezionare gli artisti che probabilmente diventeranno le future star del panorama artistico sia nazionale che internazionale. "Questa è l'America in cui viviamo - dice all'ANSA la Hockley a proposito delle opere esposte - un paese con tante diversità. Abbiamo cercato di mostrare la vasta gamma di temi sia a livello geografico, culturale, storico".

"Io e Ru (Hockley, ndr) - sottolinea Panetta - ci siamo concentrate sugli artisti emergenti e per la prima volta partecipanti ad una Biennale. Durante la nostra ricerca negli Stati Uniti siamo state colpite dalle profonde difficoltà della nostra epoca e di come tanti artisti facciano fatica a presentare la loro arte pubblicamente". Anche se le tematiche sono ampie, i temi principali toccano questioni razziali, sessuali, economiche, il cambiamento climatico e la vulnerabilità del corpo. Le forme di espressione vanno dalla scultura, alla pittura, il disegno, la fotografia, installazioni video. Le curatrici hanno anche sottolineato che nonostante le avversità a cui vanno incontro gli artisti, pervade un senso generale di ottimismo e di speranza.

Ma come è già accaduto per precedenti edizioni, la Biennale non è stata priva di controverse. Subito dopo l'annuncio del programma uno dei 75 artisti selezionati, Michael Rakowitz, ha ritirato la sua adesione per protestare contro la 'filantropia tossica' del vice-presidente del museo, Warren Kanders. La sua azienda, infatti, la Safariland produce i gas lacrimogeni usati dalle forze americane contro i migranti arrivati dal Centro-America al confine con il Messico. Tuttavia una delle installazioni prende di mira proprio Kanders. 'Triple Chaser', dal nome dei lacrimogeni usati appunto contro i migranti, è opera del gruppo Forensic Architecture. Il gruppo ha presentato una forma di intelligenza artificiale su misura che attraverso l'analisi di cinquemila immagini di proteste in tutto il mondo può identificare esempi in cui è stato usato il gas prodotto da Safariland.