Il quadro rubato agli Uffizi sarà restituito

"Nei giorni di inaugurazione della #BiennaleArte2019 a Venezia, ho incontrato la mia omologa tedesca @Mi_Muentefering. Confermata la disponibilità a far rientrare in Italia il 'Vaso di Fiori' di Van Huysum, rubato dai nazisti agli Uffizi, e collaborazione per #Raffaello2020". Lo annuncia il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, su Twitter. Opera del pittore olandese Jan van Huysum, il 'Vaso di fiori' fu rubato dagli Uffizi durante l'occupazione nazista nel 1944 ed è attualmente in possesso di una famiglia tedesca.

"E' molto importante che il governo tedesco riconosca l'appartenenza del quadro a Palazzo Pitti. Il fatto che sia disponibile è un'ottima notizia, ora lavoriamo per far realizzare questo impegno", commenta Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi. "Questo processo, avviato alcuni mesi fa, ha fatto un altro passo avanti. Non è ancora del tutto risolto, ma questa disponibilità è molto importante, sarebbe bellissimo se si potesse concludere nel corso di quest'anno".