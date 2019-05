Biennale arte, Leone d'oro alla Lituania

La Giuria della 58/a Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, presieduta da Paolo Baratta e curata da Ralph Rugoff, ha premiato col Leone d'oro per la miglior Partecipazione Nazionale la Lituania 'Sun & Sea (Marina)', Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte e Rugile Barzdziukaite. Menzione speciale alla Partecipazione Nazionale del Belgio 'Mondo Cane', Jos de Gruyter & Harald Thys. Leone d'Oro per il miglior partecipante alla Mostra Internazionale May You Live In Interesting Times all'americano Arthur Jafa.