Bonisoli, "Anch'io cantavo Bella ciao"

Tema tra i più divisivi del dibattito politico, la Resistenza irrompe anche alla Biennale Arte di Venezia, con "Bella Ciao" a risuonare nel Padiglione Italia, contagiando lo stesso ministro Alberto Bonisoli. Nessuna polemica dal titolare della cultura - giunto in laguna per l'inaugurazione del Padiglione curato da Milovan Farronato - che anzi, incalzato dai giornalisti, ha risposto: "La canticchiavo a mia volta. Cosa mi ha ricordato? Il 25 Aprile, quando l'ho fatto dalle mie parti. Nel paese dove vivo c'è stata un'esecuzione da parte della decima Mas, quindi una cosa molto seria". Le note della canzone simbolo dei partigiani sono parte dell'installazione di Liliana Moro, una dei tre artisti presenti nella mostra che rappresenta l'Italia, dove Farronato ha evocato l'immagine del labirinto, un percorso con pannelli che richiama l'architettura metafisica. Oltre a Moro vi sono le opere di Chiara Fumai, artista scomparsa nel 2017, che Farronato conosceva bene, ed Enrico David.

"L'arte deve essere libera - ha detto Bonisoli -, deve dare agli artisti la possibilità di esprimersi nel miglior modo possibile e alle persone di fare riflessioni sulle sfide della quotidianità". Il responsabile del Mibac è rimasto colpito dal percorso studiato da Farronato: "E' un vero e proprio labirinto: uno può entrare in un modo, uno in un altro. Pensavo di aver concluso il percorso, invece sono rientrato e ho trovato un altro pezzo. E' un po' una metafora di una riflessione che è giusto farsi, soprattutto in momenti in cui ci sono tante cose che stanno cambiando". Un'occasione per una provocazione - "perché ti provoca qualcosa" - e anche di riflessione - "perché davanti ad alcune opere d'arte, ad alcuni luoghi - ha aggiunto Bonisoli - ci si fa delle domande".

Accompagnato dal presidente Paolo Baratta, dal sindaco Luigi Brugnaro, e dal commissario del Padiglione, Federica Galloni, il ministro non ha evitato neppure altre 'provocazioni' sul piano politico. Come quella dei migranti, rappresentata dal barcone simbolo delle stragi in mare: il relitto del peschereccio libico colato a picco nel 2015 nel nel Canale di Sicilia, in cui morirono 500 persone. Ora è una delle installazioni di maggior richiamo, portato dall'artista Christoph Buchel. "Può essere un barcone, può essere una lampada al contrario, una spirale, un murales di una ragazza morta qualche anno fa. L'arte contemporanea ti deve dare questa possibilità: di farti delle domande, a cui ognuno troverà le sue risposte, perché sono tematiche che appartengono alla quotidianità". Una lettura l'ha data anche il commissario Federica Galloni: "Siamo in un momento di crisi esistenziale per l'uomo a livello mondiale, ed è naturale cercare un appiglio. La sfida che il curatore Rugoff ci ha posto è l'invito a trovare da soli una via d'uscita nell'ambito di questo labirinto ed è proprio questo che propone il Padiglione Italia: una mostra esperienziale". A Venezia, infine, Bonisoli è tornato anche sul 'tormentone' Leonardo per il prestito dell'Uomo Vitruviano chiesto all'Italia dalla Francia: "Ci stiamo lavorando - ha detto il ministro -, ci sono verifiche tecniche da fare, come detto qualche mese fa. Quando saremo pronti ne riparleremo".