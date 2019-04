Leonardo: scorta armata per Paesaggio 8P

Arrivato a Vinci, sotto scorta armata, il principale 'ospite' delle celebrazioni per il quinto centenario della morte di Leonardo, cioè il celebre 'Paesaggio 8P' (questo il nome d'inventario nella collezione degli Uffizi). E' il primo disegno autografo datato 1473 ed è giunto da Firenze accompagnato da una scorta armata.

L'opera sarà la principale attrazione della mostra 'Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio', che verrà inaugurata il 15 aprile alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e che prevede anche l'esposizione di numerosi documenti di epoca medievale e rinascimentale che ricostruiscono il periodo trascorso da Leonardo a Vinci, dove nacque e luogo per lui maggiore fonte di ispirazione per le sue opere e per le sue ricerche scientifiche.