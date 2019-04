A Taormina i bronzi di Francesco Messina

(ANSA) - GIARDINI NAXOS (MESSINA), 10 APR - Cinquantotto opere dello scultore Francesco Messina saranno esposte nel Palazzo Ciampoli a Taormina (Messina) da lunedì 15 aprile fino al 15 giugno in una mostra dal titolo "Arte Sicilia Contemporanea, Francesco Messina. Suggestioni ed echi dall'Antica Naxos". La mostra è dedicata all'assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa, morto nel disastro dell'Ethiopian Airlines. Fra i capolavori in mostra i ritratti della moglie Bianca Fochessati Clerici e dell'amico Salvatore Quasimodo; "Eva"; i "Pugili", le "Ballerine"; e i modellini del "Cavallo morente" realizzato per la Rai di Roma e dello "Stallone ferito". La mostra è l'ultima tappa del progetto della narrazione comparata dello scultore, le cui opere sono proposte accanto a reperti archeologici.