Claudio Imperatore, come House of Cards

Una figura controversa, un uomo considerato inadatto a tenere le redini dell' impero che invece gli furono consegnate a cinquanta anni, acclamato dai pretoriani, dopo l' assassinio del nipote Caligola. Tragico fu anche il rapporto con le ultime due delle sue quattro mogli, Messalina e Agrippina "famigerate più che famose". L' imperatore Claudio era cresciuto all' ombra di una dinastia costellata, appunto, di fatti di sangue, intrighi di corte, scelte politiche ardite, matrimoni discutibili o combinati, in un intreccio di giochi di potere che oggi fa pensare alla trama di una serie tv, una House of Cards nello scenario dell' Urbe di duemila anni fa. Affrontare con occhio scientifico il primo imperatore nato lontano dal territorio italico - a Lugdunum, l' attuale Lione - offre però l'occasione di rileggere il personaggio mettendone in luce anche le capacità amministrative, i meriti per aver avviato riforme economiche e opere pubbliche importanti, l'organizzazione dell'Annona e del Porto di Ostia. La grande mostra "Claudio Imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia", all'Ara Pacis fino al 27 ottobre, è un viaggio suggestivo, scandito da opere di grandissimo valore in prestito da sedi espositive prestigiose come il Louvre, il British, i Musei Vaticani, e dalle meraviglie del patrimonio conservato nella rete di strutture espositive di Roma. La mostra arriva nella Capitale dopo il successo ottenuto al Musée des Beaux Arts di Lione ed è il risultato della collaborazione tra la Soprintendenza capitolina ai Beni Culturali e la città francese. A curarla Claudio Parisi Presicce e Lucia Spagnolo su progetto curatoriale di Geneviève Galliano e François Chausson, cui si deve il bel catalogo. "Rendere a Claudio la giustizia dovuta", è uno degli scopi di questo lavoro comune, ha spiegato Maria Vittoria Marini Clarelli, direttrice della Sovrintendenza capitolina. L' Ara Pacis è luogo particolarmente adatto al tema: sul monumento compaiono i genitori di Claudio, Druso e Antonia Minore, e il piccolo Germanico, il fratello più famoso. La narrazione parte dalla nascita, nel 10 avanti Cristo, fino alla morte a Roma nel 54, concentrandosi sui 13 anni di regno di Claudio. Il personaggio, afflitto da problemi fisici e ritenuto non dotato di abilità politica, restò nell'ombra a lungo. Augusto avrebbe preferito vedere imperatore il fratello Germanico, che però morì in circostanze misteriose. Il popolo e l'esercito scelsero come successore il figlio di Germanico, Caligola, che venne ucciso a coltellate nel suo stesso palazzo. "Nessuna fonte lo dice - osserva Lucia Spagnolo - ma è improbabile che Claudio non avesse responsabilità nell'assassinio". Sangue e morte segnarono anche i rapporti con le quattro mogli. Quando sposò la quattordicenne Messalina, aveva trent'anni più di lei. L' imperatrice, passata alla storia per i vizi veri o presunti, era la madre di Britannico, il primo erede maschio della dinastia giulio-claudia, e fu costretta al suicidio per la relazione con l' amante Gaio Silio, "l' uomo più bello di Roma", ucciso a sua volta. Per Britannico si chiusero tutte le porte per il potere. Claudio sposò la nipote Agrippina e favorì il figlio Nerone. Fu lei, figlia di Germanico e sorella di Caligola, a far uccidere Claudio. Nerone fu acclamato imperatore e durante un banchetto fece avvelenare il fratellastro Britannico che aveva contestato la legittimità della successione. Il racconto si sviluppa attraverso una serie di opere straordinarie, su uno sfondo rosso imperiale di grande effetto, e di elementi multimediali. Ecco la Tabula Claudiana, che riporta il discorso tenuto da Claudio in Senato nel 48 che apriva alla concessione della cittadinanza ai notabili galli; il cameo con il ritratto di Claudio imperatore, il ritratto in bronzo dorato di Agrippina Minore proveniente da Alba Fucens; la ricostruzione del Palazzo del Governatore, edificato su una collina a Lione, dove si ipotizza la nascita di Claudio; il contenitore delle ceneri di Agrippina Maggiore. François Chausson, che insegna Storia Romana alla Sorbona, ha ricordato che con Claudio l'Impero acquisì cinque nuove province. "Messalina fu più vittima che donna perversa - ha osservato -. Claudio non era un uomo debole, era sottile, colto. Arrivò al potere a 50 anni dopo tante morti sospette. Del resto, il parricidio all'epoca era quasi uno sport. In politica fu un grande organizzatore, con lui furono avviate grandi costruzioni, acquedotti, restauri, per migliorare la vita del popolo romano".