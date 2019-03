Conte, celebriamo Leonardo genio immortale

ROMA - Oltre 500 eventi (ma la lista continua ad allungarsi a dismisura) e un'app dedicata multilingue e geolocalizzata, manifestazioni nelle scuole e soprattutto un esempio da seguire e di cui essere orgogliosi come sistema Italia. Il governo ha presentato oggi le celebrazioni a 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.

"E' incredibile il fascino e il mistero del genio multiforme ed eclettico di Leonardo che ci sorprende ancora oggi. E' un immortale, lo possiamo dire. Leonardo è sempre evocato e sempre presente" dice il premier Giuseppe Conte. Che lo utilizza anche per parlare di politica: "Dobbiamo ispirarci al suo genio. Non bisogna essere dei giganti, possiamo essere anche dei nani arrampicati sulle spalle di giganti. Dopo aver fatto riforme importanti, questo governo presenterà a breve una strategia per la ricerca, per l'innovazione tecnologica, per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e turistico". Anche il ministro Matteo Salvini spiega di essere legatissimo a Leonardo e a molti dei luoghi leonardiani sui Navigli, che hanno segnato la sua giovinezza. "Ho aiutato tanti ad andare a vedere l'Ultima Cena, ma non l'ho mai vista. Ma da qui alla fine delle celebrazioni recupererò. Il suo genio dà un bellissimo messaggio anche ai giovani, se puoi sognarlo puoi farlo..." dice. E poi ridendo: "Annuncio che stiamo lavorando con l'ambasciatore francese per riprenderci la Gioconda.... Scherzi a parte, non abbiamo bisogno di un'altra crisi internazionale".

"Abbiamo deciso di creare un'app - Leonardo 500 - per monitorare e far conoscere tutte le iniziative su Leonardo anche a tutti i nostri turisti" annuncia il ministro Gian Marco Centinaio. E aggiunge: "Leonardo grande viaggiatore, cuoco, agricoltore è un po' il simbolo del nostro ministero". "Ci sono tantissime iniziative, più di 78 in tutta Italia hanno ricevuto il patrocinio ma ne voglio ricordare tre in particolare: la prima, ai Musei reali di Torino 'Leonardo da Vinci: disegnare il futuro', la seconda alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, la terza appena partita alle Scuderie del Quirinale di Leonardo e la scienza prima della scienza" spiega il ministro Alberto Bonisoli che annuncia che partirà per la Francia per contribuire all'organizzazione di un'importante mostra sul genio italiano alla fine del 2019 a Parigi. Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti segnala tra le tante manifestazioni organizzate dalla scuole le "Olimpiadi" che saranno svolte con approfondimenti su Leonardo, anche perché non c'è figura migliore per "incardinare il concetto oltre che dell'eccellenza della trasversalità del sapere". Ci saranno competizioni online, approfondimenti sull'arte, uscite didattiche e viaggi d'istruzione sui luoghi del suo genio. E nel 2020 gli sarà dedicata la Notte Bianca. Guarda al futuro il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti: "Valutateci per la nostra capacità di trattenere in Italia i giovani talentuosi. E' una sfida a guardare oltre come fece Leonardo quando immaginò di poter volare...".