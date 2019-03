Colosseo boom nella Settimana gratuita

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Oltre 182 mila 700 visitatori per il Parco archeologico del Colosseo nella Settimana dei Musei gratuita promossa dal ministero dei beni culturali, con un incremento del 115 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, quando i visitatori per Anfiteatro Flavio Foro romano e Palatino erano stati 82.374. Lo rende noto la direzione del parco guidato da Alfonsina Russo.In occasione della settimana gratuita, ricordano dal Parco, è stata organizzata un'ampia rassegna di eventi in collaborazione con Electa e Coopculture, "che hanno registrato il tutto esaurito e hanno favorito un maggior coinvolgimento da parte del pubblico italiano e straniero".E' stato riaperto il percorso meridionale del Palatino e sono state organizzate visite guidate nei luoghi della mostra "Roma Universalis". Iniziative anche per la Festa della Donna. Apprezzati dal pubblico, viene sottolineato, anche gli incontri del Giovedì del Parco e di Mythologica il sabato mattina.