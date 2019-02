Reggia di Venaria, Art Nouveau e La Chapelle, mostre reali

(ANSA) - TORINO, 27 FEB -

La Venaria Reale con la Reggia e i suoi Giardini si prepara al cambio di guardia per l'addio di Mario Turetta, che entro il 10 marzo lascerà la guida assunta nel 2015. Il successore sarà scelto con un bando ministeriale, ma per la delicata fase di transizione, i cui tempi verranno definiti dall'assemblea dei soci convocata per l'8 marzo, è già stato varato un ricco programma di attività messo a punto dallo stesso Turetta. "La Reggia, che nel 2019 sarà aperta per la prima volta tutto l'anno - spiega la presidente Paola Zini - è una realtà grande con un bilancio di circa 16 milioni di euro e 85 dipendenti. Ha bisogno di una guida forte". Nell'agenda ci sono tre grandi mostre, che hanno come protagonisti l'Art Nouveau, David La Chapelle e i Giardini d'Europa, alle quali si aggiungerà in autunno l'asso nella manica, un'esposizione su Leonardo da Vinci in occasione del quinto centenario della morte. Le trattative sono in corso ma arriveranno opere importanti, tra le quali potrebbe esserci la Dama con l'ermellino, il quadro più famoso dopo la Gioconda dell'artista fiorentino. Nei Giardini, già nei prossimi giorni, sarà collocato il 'Cavallo leonardesco' immaginato dallo scenografo Premio Oscar Dante Ferretti, alto quasi 12 metri e già esposto nella grande mostra su Leonardo per i 150 anni dell'Unità d'Italia. "La Reggia ha una squadra eccezionale, io sono stato il direttore d'orchestra. Per me è come lasciare un figlio, che ha ancora bisogna di crescere. Il rammarico è non esserci più quando il sistema delle Residenze Reali Sabaude, di cui Venaria è il portale, sarà completato. Vedrete, quel giorno sarà come i Castelli della Loira, anzi meglio", sottolinea con orgoglio Turetta che riceve tanti applausi e un omaggio floreale. I numeri gli danno ragione: nel 2014 le mostre erano sei, l'anno scorso ne sono state inaugurate 14, con il record di un milione di biglietti raggiunto nel 2017. Il primo appuntamento in calendario è la mostra Art Nouveau dal 17 aprile al 26 gennaio 2020 nelle Sale dei Paggi: manifesti, dipinti, sculture, mobili e ceramiche, la riproduzione di ambienti abitativi di Parigi con le atmosfere e gli arredamenti dell'epoca. Dal 13 giugno al 6 gennaio 2020 arriverà nella Citroniera delle Scuderie juvarriane la grande monografica di David LaChapelle, uno dei più noti fotografi e registi a livello mondiale, mentre nelle Sale delle Arti dal 5 luglio al 20 ottobre verrà allestita la mostra 'Viaggio attraverso i giardini d'Europa. Da André Le notre a Henry James'. Sono in corso ancora - alcune sono state prorogate - le mostre Elliott Erwitt Personae, Easy Rider, Cani in posa, Ercole e il suo mito, Piffetti ritrovato e altri capolavori. Mostre ma anche tante iniziative tra le quali spiccano il Tango Reale a Pasqua (venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 aprile), la Festa delle Rose (il 17, il 18 e il 19 maggio), la Milanesiana tra giugno e luglio. (ANSA).