Broken Nature per XXII Triennale Milano

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - "La XXII Triennale di Milano pone un interrogativo quanto mai urgente: come possiamo restituire alla sfera naturale quanto in questi secoli, e in particolare negli ultimi decenni, le è stato sottratto?". A porre la domanda è il presidente della Triennale di Milano Stefano Boeri, durante la presentazione della XXII edizione. "Con questa edizione dell'Esposizione Internazionale - ha spiegato Boeri -, la Triennale ribadisce la propria volontà di riprendere la tradizione di questa manifestazione connettendola ad alcuni dei grandi temi della nostra contemporaneità, aprendo la riflessione non solo alla comunità internazionale del design e dell'architettura, ma anche a tutti i cittadini che nei prossimi mesi verranno a vistarla". La XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, aperta dal primo marzo al primo settembre 2019, è intitolata Broken Nature: Design Takes on Human Survivaled.