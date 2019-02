Raggi, riapre l'area sacra di Largo Argentina

"Grazie alla convenzione sottoscritta da Bulgari, Comune e Sovrintendenza, oggi prende vita un gesto d'amore nei confronti di Roma, finanziato e accompagnato da Bulgari. Aiuterà a restituire l'area sacra di Largo Argentina a tutti cittadini romani. Questa zona sarà accessibile tramite passerelle che consentiranno di attraversarla. I lavori dovrebbero finire nella seconda metà del 2021".

Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi in una conferenza stampa con Bulgari che si è tenuta proprio nel sito archeologico. La sindaca Raggi ha parlato di un "intervento molto lungo e accurato" ringraziando Bulgari. Un grazie contraccambiato da Babin, ad della maison, intervenuto così durante la conferenza stampa: "Grazie mille per queste parole. Per Bulgari Roma è sempre la principale fonte d'ispirazione. Questo sito ha un valore straordinario perché è il luogo più antico di Roma, a cielo aperto, costruito nel III secolo a.C".