Archeologico Napoli, focus sul 'corpo'

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Dalle statue classiche a Canova, dalla danza di Virgilio Sieni alla poesia di Mariangela Gualtieri, da Pompei a Mapplethorpe: un anno dedicato al 'corpo', tema scelto dal Museo Archeologico nazionale di Napoli per la sua sezione 'Fuoriclassico' 14 appuntamenti sulla 'contemporaneità ambigua dell'antico', tutti ad ingresso gratuito. ''Si tratta della punta di diamante della nostra programmazione culturale - spiega il direttore Paolo Giulierini presentando Fuoriclassico con il curatore Gennaro Carillo - Per il terzo anno nel nostro ciclo di incontri, conversazioni, performance, con scrittori e poeti, studiosi, artisti di altissimo profilo, metteremo a confronto il mondo classico con il contemporaneo, le sensibilità e i problemi del presente. Da questa edizione anche la danza contemporanea entra nel programma, con una creazione site specific di un maestro come Virgilio Sieni''.