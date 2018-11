Auditorium Roma e Atene, due opere di Piano a confronto

Due opere progettate da Renzo Piano e realizzate da Salini Impregilo, il Centro Culturale Stavros Niarcos Foundation ad Atene, con Opera House e biblioteca, e l'Auditorium Parco della Musica di Roma, sono al centro dell'incontro organizzato a Roma da Salini Impregilo e dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

L'incontro, dal titolo "l'Auditorium di Roma e l'Auditorium di Atene: due opere pubbliche del terzo millennio", si terrà il 4 dicembre dalle ore 18.00 a Roma, presso il Foyer della Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica e vedrà la partecipazione del Maestro Greco Leonidas Kavakos, di Pietro Salini, Michele dall'Ongaro, Presidente e Soprintendente dell'Accademia di Santa Cecilia e Aurelio Regina, Presidente Fondazione Musica per Roma.

L'evento sarà l'occasione per presentare il libro "The Last Agorà", pubblicazione fotografica realizzata da Salini Impregilo con Electa, sulla costruzione del Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos ad Atene, e per inaugurare la mostra fotografica allestita all'Auditorium Parco della Musica dal 4 dicembre al 7 gennaio, per accompagnare il visitatore alla scoperta dei due prestigiosi progetti culturali realizzati dal gruppo Salini Impregilo a Roma e ad Atene.