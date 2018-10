L'arte in un click. Pills of Art

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - La "Venere" di Botticelli è stata la prima donna completamente nuda raffigurata dalla caduta dell'Impero Romano e per dipingere la Medusa Caravaggio si ispirò probabilmente alle espressioni del suo stesso volto.

Tutto questo e altri aneddoti e curiosita' sono i contenuti di "Menarini Pills of Art" la nuova sezione del sito Menarini con brevi video dedicati al mondo dell'arte, il nuovo progetto multimediale di Menarini legato al mondo dell'arte. L'obiettivo e' quello di far scoprire la bellezza dell'arte italiana, specialmente nei 136 paesi in cui Menarini è presente, con brevi video che raccontano aneddoti e curiosità sulle opere più note del Rinascimento Italiano. A conferma della scelta di supportare l'arte da parte del colosso farmaceutico italiano che, da più di 60 anni, pubblica ogni anno una monografia dedicata ai grandi maestri della pittura e della scultura come Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Caravaggio, Tiziano e Giotto.

Da oggi, video-pillole online realizzate in italiano e in inglese.