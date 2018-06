A Milano mostra su reperti cantieri M4

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - La metropolitana come progetto per il futuro ma anche occasione di conoscere meglio la storia antica della città. E' stata presentata oggi, a Milano, una mostra sui manufatti archeologici trovati duranti i lavori di cantiere della Linea 4, l'ultima in corso di costruzione nel capoluogo lombardo. L'esposizione, che sarà visitabile al Civico Museo archeologico dal 20 giugno al 23 settembre, si intitola "Viaggio nel tempo con M4. Le nuove scoperte archeologiche lungo la linea blu", e racchiude una preziosa testimonianza della Milano che fu, da quella romana ai bombardamenti angloamericani della II Guerra Mondiale. In particolare la 'M4', nel tratto compreso tra le stazioni di San Babila e Sant'Ambrogio, tocca alcuni luoghi di grande importanza per la memoria storica del capoluogo lombardo: la linea corre infatti nella periferia di quella 'Mediolanum' che è stata capitale imperiale, imbattendosi nelle mura di cinta, nelle grandi strade extraurbane, nelle basiliche paleocristiane e nelle aree cimiteriali.