Take me (I'm yours), l'arte da portare a casa

I più romantici porteranno a casa una partitura musicale, ma solo dopo averla ascoltata girando la manovella di un grande carillon appeso al muro. I golosi prenderanno un cioccolatino o delle caramelle, i nostalgici chiederanno di rivedere il volto del loro primo amore in un ritratto realizzato sul momento. Chi cerca un vestito può rovistare in mezzo a grandi cumuli di abiti, chi invece vuole portare indietro un piccolo ricordo non ha che l'imbarazzo della scelta tra immagini, spillette, matite, perfino il biscotto della fortuna o un manifesto che esorta a proteggere l'Unione Europea dal nazionalismo. Gli assetati invece avranno una brutta sorpresa, perché la bottiglietta erogata da un (finto ma vero) distributore di bibite contiene acqua di mare.

C'è da scommettere che in molti si divertiranno nella mostra collettiva "Take me (I'm yours)", in programma a Roma negli splendidi spazi dell'Accademia di Francia a Villa Medici dal 31 maggio, a cura di Christian Boltanski, Hans Ulrich Obrist e Chiara Parisi. L'esposizione, la più grande mai presentata a Villa Medici, espone i lavori di 15 pensionnaires in residenza all'Accademia e di artisti internazionali, tra cui anche gli italiani Gianfranco Baruchello, Maurizio Cattelan, Liliana Cavani, Felice Levini, Emilio Prini, Francesco Vezzoli e Luigi Ontani, per un totale di 89 artisti, e resterà allestita fino a esaurimento delle opere. Perché, come recita il titolo, è il format stesso della mostra che permette al pubblico di sovvertire tutte le regole normalmente presenti nei musei: anzi, nel percorso è vietato rispettarle, tanto che tutto si può toccare, prendere, assaggiare, esperire, testare. Le opere sono a disposizione ((all'ingresso viene data una maxi borsa in cui riporre i vari 'souvenirs' artistici) e si lasciano letteralmente vivere dal pubblico: ecco perché la sorpresa è in ogni angolo e il divertimento è assicurato, mentre ogni sala (per un totale di 17, perfino i sotterranei della Villa, l'Atelier Balthus e i giardini) diviene il luogo perfetto per rendere concreta l'interazione tra artista e pubblico. Impossibile contare i lavori esposti, ce ne sono ovunque e perfino il biglietto di ingresso è un'opera d'arte (firmato da Diego Perrone).

L'idea dei curatori è rendere "Take me (I'm yours)" un vero laboratorio, un terreno di incontro e commistione, un cantiere dove tutte le discipline si mescolano mettendo al centro il pubblico: ma mentre le opere si disseminano ovunque, svaniscono, rinascono in altra forma (i più 'artisti' tra i visitatori potranno anche creare dei manufatti da esporre utilizzando cocci rotti, colla, filo, forbici e nastro adesivo), l'occasione è anche riflettere sul senso dell'arte, sulla trasmissione e sulla memoria. La mostra si rigenera e si arricchisce dal 1995, anno in cui venne allestita alla Serpentine Gallery di Londra per la prima volta su idea di Boltanski e Obrist, e ogni volta diviene un appuntamento unico, in continua evoluzione. Dopo 20 anni ha viaggiato toccando Parigi, Copenhagen, New York, una tappa a Bienalsur, la Biennale d'arte contemporanea dell'America del Sud, poi ancora Milano e adesso Roma, da dove ripartirà verso altri luoghi. "Questa mostra si addormenta e si risveglia dal '95: l'idea è quella di sviluppare un progetto internazionale facendo però ogni volta anche ricerca artistica in ambito locale", spiega Obrist, "c'è anche il tema della generosità: ognuno può fare esperienza dell'arte, e le opere possono apparire in contesti diversi".