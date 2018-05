Le strade del cuore, km di bellezze

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Sono migliaia di km di meraviglie italiane tutte da vivere, ammirare e assaggiare quelle raccontate da Le strade del cuore, la guida che la Repubblica ha realizzato in occasione del 90/o compleanno di Anas. Attraverso 56 itinerari per "scoprire gli angoli più romantici d'Italia", la Guida offre tutto il bello e il buono del Paese, descrivendo con la collaborazione di Anas tratti di strade significativi dal punto di vista paesaggistico, culturale ed enogastronomico.

Altre due iniziative accompagnano e concludono la celebrazione di questo anniversario, iniziata ad aprile con il roadshow "Congiunzioni": il francobollo da 0.95 euro emesso oggi dal Mise, il cui bozzetto raffigura la targa dell'Anas che identifica una casa cantoniera, con il logo istituzionale dell'azienda e quello celebrativo per questi primi 90 anni, e il Museo Virtuale di Anas Muvias (muvias.it), che ripercorre in modo dinamico e interattivo la crescita economica e sociale dell'Italia accanto a quella della sua rete viaria.