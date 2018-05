A XVI Biennale l'architettura è di tutti

Uno scenografico sipario fatto di enormi cime (le corde che danno il nome all'immenso edificio delle Corderie) introduce alla suggestione di uno spazio per la prima volta da anni unico, un immenso, emozionante percorso lungo oltre trecento metri, dove i progetti e le installazioni dei grandi maestri si avvicendano con quelli dai nomi meno conosciuti, in una galleria di curiosità, idee, spunti, soluzioni ai problemi dell'oggi, dove alla creatività dell'uomo fanno da contrappunto le imponenti colonne dell'edificio dove si costruivano le navi della Repubblica Serenissima. Da sabato aperta al pubblico (lo rimarrà fino al 25 novembre), eccola la XVI Biennale d'Architettura di Venezia, la seconda a guida femminile, curata con rigore e fantasia da Yvonne Farrell e Shelley McNamara, architette di Dublino, dal 1978 anima e tratto dello studio Grafton.

"Per noi l'architettura è la traduzione di necessità - nel significato più ampio della parola- in spazio significativo". Il tema è nel titolo, Freespace, inteso come spazio comune e collettivo, ovvero spazio di tutti. E proprio questa attenzione all'uomo, al quotidiano, alle esigenze del vivere di tutti i giorni, fa notare accanto a loro il presidente della Biennale Paolo Baratta, è un po' la cifra e la particolarità di questa edizione, nella quale "sono trattati temi che ci appartengono da vicino, non grandi edifici lontani, ma elementi che sono del nostro spazio". Un passo di più nell'obiettivo che da tempo, spiega, si pone la Biennale Architettura nella sua ricerca "Far tornare l'architettura, che è la più politica delle arti, al centro dell'attenzione di tutti, per farci sentire cittadini più consapevoli e ricchi".