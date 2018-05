Radio Rock compie 10 anni con cuore blu

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Dal 10 al 13 maggio, open day sotto le stelle, in occasione dei 10 anni della nuova sede di Radio Rock e in prima assoluta nazionale presentazione della scultura: Blue Heart (Cuore tipo blu) di Alan Bianchi (aka BeeAnkee) Vernissage 10 maggio dalle ore 20.30 nella sede di Radio Rock, Via Rodolfo Gabrielli di Montevecchio, 4 a Roma. L'enorme scultura a forma di muscolo cardiaco di 4 metri è stata realizzata con materiale da risulta dallo scultore romano Alan Bianchi (aka BeeAnkee) e sarà in esposizione dal 10 al 13 maggio in anteprima nazionale. L'affascinante Cuore Blu di 4 metri diverrà una suggestiva installazione artistica, come da Format di Betta Cianchini e Alan Bianchi. Potrai infatti "entrare nel Cuore" e raccontare alla stessa Betta Cianchini il tuo brano del cuore o lanciare un tuo messaggio. Le video interviste degli avventori diverranno dei "messaggi nel cuore" virtuali lanciati in rete.

Giovedì 10 aperitivo in musica, DJ set con Jelena disturbato da blitz artistici

degli speaker di Radio Rock. Live di Fabio Avaro, Cristiana Vaccaro,

Francesca R. Miceli Picardi. Pillole ciniche di alcune artiste del cottettivo

comico U.G.O.,

Tlon propone giochi e vincita in libri di filosofia, degustazione della birra di

Radio Rock: la Rock10e6.



Venerdì 11 Vini e Vinili con Tatiana non djselecta e Lorenzo Lambiase in

consolle. Live di Arianna Dell’Arti.

-selezioni musicali esclusivamente da vinile-.

Porta il tuo vinile del cuore e ricevi un drink in omaggio.

Sabato 12, concerti unplugged a cura dell’Urlo -libera associazione

musicisti- live di artisti rappresentativi della scena romana.



Domenica 13 Radio Rock ospita la festa di lancio della V edizione del

Festival Dominio Pubblico-La città degli under 25-. A partire dalle 18

musica live e performance in puro stile Dominio Pubblico.

Aperitivo a cura di Magnolia Eventi.