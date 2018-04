L'architettura di Chipperfield a Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 30 APR - Un'architettura che diviene linguaggio tangibile, che parla al quotidiano e lo interpreta, senza mai dimenticare di esprimere valori condivisi: è la filosofia di Sir David Chipperfield, il celebre architetto inglese al quale dal 12/5 al 2/9 sarà reso omaggio in una grande mostra allestita a Vicenza negli spazi rinnovati della Basilica Palladiana. Intitolata "David Chipperfield Architects Works 2018" e organizzata dal Comune di Vicenza in collaborazione con l'associazione Abacoarchitettura, la mostra riprende (dopo alcuni anni di interruzione per i lavori di restauro del monumento) la tradizione dei focus sui protagonisti della grande architettura contemporanea: dopo gli omaggi a Mario Botta, Renzo Piano, Toyo Ito e Alberto Campo Baeza, al centro ci sono 15 progetti elaborati dagli studi di Chipperfield di Londra, Berlino, Milano e Shanghai, presentati attraverso disegni, gigantografie, modelli di grandi dimensioni e un sistema di proiezione di immagini sospeso nella volta del salone dei Cinquecento.