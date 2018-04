México, i muralisti in mostra

E' un affascinante intreccio di arte, politica e storia la mostra "México, La pittura dei grandi muralisti e gli scatti di vita di Diego Rivera e Frida Kahlo", in programma a Palazzo Ducale di Genova dal 23 maggio al 9 settembre. Attraverso 70 opere realizzate da José Clemente Orozco, Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros, conosciuti come "Los Tres Grandes", la mostra infatti propone al pubblico la celebre "exposición pendiente", il progetto artistico sull'avanguardia messicana intitolato "Orozco Rivera Siqueiros. Pittura Messicana" la cui inaugurazione venne annullata a Santiago del Cile il 13 settembre del 1973 dal colpo di Stato di Augusto Pinochet.

La rassegna, basata sulla collezione di Alvar Carrillo Gil e di sua moglie Carmen Tejero, vuole dunque essere un modo per rimettere a posto a 40 anni di distanza ciò che il destino, o meglio il corso della Storia, ha impedito di realizzare. Dopo le tappe in Cile (2015), in Argentina (2016) e in Perù (2017), "México" arriva dunque in Italia e accende i riflettori sull'indagine artistica di pittori che sono cardini della cultura messicana: la loro arte d'avanguardia, nell'ambito della quale essi sperimentarono varie tecniche, tra cui i murales, le opere su tela, il disegno e l'incisione ed espressero una poetica che non fu mai scevra di impegno politico e grande attenzione alla realtà circostante, fu apprezzata a tal punto che i tre ottennero commissioni non solo private ma anche pubbliche in Messico, Stati Uniti e America del Sud.

La mostra, composta per la quasi totalità da olii e disegni, nonché bozzetti per i murales, documenta la storia del muralismo messicano, iniziata nel 1922 quando il primo ministro della Pubblica Istruzione del governo di lvaro Obregón, José Vasconcelos, affidò a Orozco, Rivera e Siqueiros il progetto di una grande opera da realizzare nell'Antico Collegio di San Ildefonso di Città del Messico. Accanto a un'ampia documentazione dei murales originali (grazie a moderne tecnologie di video animazione HD il pubblico può ammirare e localizzare le opere principali dei tre muralisti nelle varie città del Messico), l'esposizione presenta anche un'interessante selezione di 50 fotografie realizzate nel corso degli anni, che mostrano l'intersecarsi delle vicende dei "Los Tres Grandes" con l'artista Frida Kahlo. A scattarle, parenti e amici degli artisti e fotografi famosi tra i quali il padre di Frida, Guillermo Kahlo, Manuel Alvarez Bravo, Nickolas Muray, Ernesto Reyes, Ansel Adams e Juan Guzman.