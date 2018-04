'Figure contro', foto della differenza

(ANSA) - PARMA, 20 APR - Tradurre la fotografia da strumento di pura constatazione a strumento critico, di denuncia ma anche di riflessione, utile ad una presa di coscienza di quello che è la società italiana in pieno boom economico. Bianco e nero, aspetti ostentati ma anche culture e umanità rimosse, vite condotte all'insegna della differenza, della non omologazione, della sofferenza come della spontaneità e della naturalezza. E' 'Figure contro. Fotografia della differenza', mostra in programma dal 21 aprile al 30 settembre all'Abbazia di Valserena a Parma, promossa dal Centro studi e comunicazione (Csac) dell'Università di Parma e curata da Paolo Barbaro, Cristina Casero e Claudia Cavatorta.

La mostra - con immagini di Giordano Bonora, Anna Candiani, Carla Cerati, Mario Cresci, Uliano Lucas, Paola Mattioli e Giuseppe Morandi - consente di 'vedere' come la fotografia, soprattutto negli anni '70, abbia avuto un ruolo importante nel sensibilizzare le coscienze intorno a questioni nascoste, dimenticate, se non censurate.