Tanti auguri Franco Battiato. Il cantautore siciliano compie 75 anni. Da tempo lontano dalle scene, ha pubblicato il suo ultimo lavoro, un live con l'inedito "Torneremo ancora", lo scorso ottobre.

Trascendenza, poesia, rapporto con l'Altro e con l'Alto, con mondi visibili e invisibili: nel brano c'e' tutto questo. Un tema esistenziale sempre presente nella importante produzione del Maestro. Forse un testamento spirituale, un campo spesso battuto dal grande cantautore che manifesta ancora una incredibile potenza espressiva e musicale. La voce, registrata un paio di anni fa, arrangiata da lui e con l'aggiunta degli archi, sempre di suo copyright, ma suonati dalla inglese Royal Philharmonic Concert Orchestra nel maggio scorso. Le altre 14 canzoni proposte, registrate sempre con la Royal in concerti live nel 2017, sono una summa di stampo sinfonico del tanto bello di Battiatoda 'La Cura', 'E ti vengo a cercare', 'Le nostre anime', 'Come un cammello in una grondaia', 'Le sacre sinfonie del tempo' a 'Povera Patria ', 'I treni di Touzer' e 'Prospettiva Nevsky'.

In questi giorni è stato anche ripubblicato 'Giubbe rosse', l'album forse più iconico del Maestro.

Nel lontano 1988 Franco Battiato era ancora uno dei pochissimi cantautori italiani a non aver ancora pubblicato un disco dal vivo. Decise di farlo solo dopo aver terminato una tournee realizzata con tutte le caratteristiche che egli stesso desiderava dal clima tranquillo all'atmosfera che si creava col suo pubblico attento e coinvolto, senza gli isterismi dell'epoca. Questo tour ha toccato città come Parigi al Teatro de la Ville (dicembre 1988) e come Madrid all'Alcalà Palace, per poi terminare al prestigioso Teatro Lirico di Milano per l'apoteosi finale. Giubbe rosse è un capolavoro sia in termini di scelta delle composizioni sia in termini di resa finale all'ascolto. È forse il miglior disco dal vivo di Battiato, a detta di molti critici, testimonianza e pietra miliare del nuovo pop che Battiato porta nelle classifiche negli anni '80.