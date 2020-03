Coronavirus: Pearl Jam, solidarietà e consigli 'state a casa'

Anche i Pearl Jam si uniscono alle voci che hanno testimoniato la loro solidarietà all'Italia per l'emergenza coronavirus e insieme invitano i fan a "stare a casa".

Il gruppo statunitense ha pubblicato sul suo profilo Facebook la lettera di un fan di Bergamo che racconta la drammatica situazione nella città, accompagnandola con il commento "Tutto il nostro amore per i nostri amici italiani". "Ci sentiamo persi. Impauriti. Impotenti", ha scritto Luca, che fa parte del fan club Pearl Jam Online. "Potreste aver visto i filmati delle persone che cantano alle loro finestre per scaldare i loro cuori, ma la realtà è molto più cupa e brutale. Qui è una città fantasma, niente più risate dei bambini, niente più, perfino una passeggiata all'aperto è un rischio, c'è solo un silenzio di morte tutt'intorno rotto ogni tanto dalle sirene delle ambulanze".

In un video pubblicato da Mike McCready, il chitarrista della band invita poi alla massima prudenza: "Ciao a tutti! State attenti e non uscite di casa se potete. Io non esco da questo bagno... Il viaggio inizia", si legge nel post, girato da McCready nel suo bagno, con l'inseparabile chitarra.

Il gruppo, che pubblicherà venerdì 27 marzo il nuovo album Gigaton, ha annullato per l'emergenza le date in Nord America, ma è atteso ancora il 5 luglio all'autodromo di Imola, per l'unica tappa italiana del tour. Coronavirus permettendo.