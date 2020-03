Da Fellini a Lang, il bel cinema 'a casa'

Cinema e spettacoli dal vivo sono attualmente bloccati dalle misure governative, ma proprio l'accresciuto tempo libero e la ricerca di alternative rispetto alle proposte delle reti televisive e delle piattaforme rilancia, a sorpresa, un mercato che si prevedeva in declino come quello dell'home video. Così ci si accorge che ogni settimana novità e recuperi importanti di classici dimenticati sono a nostra disposizione nelle videoteche. Vale quindi la pena di trasformare "a tempo" anche questa rubrica con una serie di suggerimenti che il mercato del "cinema a casa" ci offre permettendoci una programmazione personale, à la carte.

Ecco allora qualche suggerimento a partire dalle uscite in dvd e bluray di questa settimana:

- I RACCONTI DELLA PALLIDA LUNA D'AGOSTO di Kenji Mizoguchi con Machiko Kyô, Mitsuko Mito, Kinuyo Tanaka, Masayuki Mori. Si comincia con un "classico" di uno dei più grandi maestri del cinema giapponese, forse il suo capolavoro più conosciuto ma ben poco presente sul mercato. Nonostante sia disponibile solo l'edizione dvd, vale la pena di approfittare dei 96 minuti di una leggendaria storia d'amore, guerra e morte nel pieno della guerra feudale del XVI secolo. Il vasaio Gejuro e suo cognato Tobei vivono la grande (e terribile) avventura del viaggio dal loro villaggio alla città vicina per andare a vendere le loro terrecotte. Il primo perderà la moglie e rischierà di cadere vittima dell'incantesimo di uno spetto con fattezze femminili, il secondo sconterà la sua fame di gloria e il sogno di diventare samurai. Entrambi faranno ritorno a casa in un mondo devastato dalla follia della guerra.

- IL CASANOVA DI FEDERICO FELLINI con Donald Sutherland, Tina Aumont, Cicely Browne, Carmen Scarpitta, Olimpia Carlisi. Disponibile in Bluray e dvd. Basato sulle memorie dell' abate Giacomo, il film è un viaggio interiore fitto di mirabolanti, quanto asettiche avventure, pericoli (il tribunale dell'Inquisizione a Venezia e la fuga dal carcere dei Piombi), scorribande nelle corti di mezza Europa (da Parigi alla Svizzera, da Roma a Londra), fino ai giorni amari della vecchiaia in Germania tra Dresda e il castello di Dux dove, impiegato come bibliotecario, il lamentoso Casanova rievoca il suo fulgore passato nell'indifferenza generale. Il film meno prevedibile di Fellini, girato nel 1976, illuminato da un Donald Sutherland completamente trasformato e dalla genialità di un autore che ricostruisce il mondo e il passato negli spazi immaginari del Teatro 5 di Cinecittà.

- L'IMMORTALE di e con Marco D'Amore e con Giuseppe Aiello, Salvatore D'Onofrio, Gianni Vastarella, Marianna Robustelli, Martina Attanasio. Disponibile in dvd e Bluray. Il mondo di Ciro l'Immortale è ben noto agli amanti della serie tv "Gomorra". Ma l'attore-regista capovolge le situazioni per il suo riuscito debutto registico: il suo personaggio viene raccontato mentre, colpito dal proiettile sparato da Genny, sprofonda nelle acque del golfo di Napoli. In quei brevi istanti vede scorre la sua vita fin da quando, bambino nei giorni del terremoto del 1980, ha dovuto imparare la dura legge della sopravvivenza. Per prepararsi alla nuova stagione della serie.

- LA BELLE EPOQUE di Nicolas Bedos con Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès. Dispobinile in DVD. E' un uomo piegato e frustrato dalla sorte il sessantenne Victor. Ma la sua vita cambia grazie all'incontro con Antoine, brillante imprenditore capace di tutto pur di affermare il suo brevetto: con artifici e trucchi di ogni specie è in grado di restituire ai suoi clienti una situazione della loro vita passata che avrebbero voluto modificare e che il tempo non ha loro concesso. Accettando di fare da cavia Victor ritorna così a 40 anni prima, quando in un caffè di Lione ha conosciuto la donna della sua vita, Marianne. Il film è un inno alla magia truffaldina del cinema, è un raffinato gioco di specchi con la tradizione francese e una favola moderna che ha conquistato il pubblico fin dalla presentazione al festival di Cannes.

- IL GRANDE CALDO di Fritz Lang con Glenn Ford, Gloria Grahame, Jocelyn Brando, Alexander Scourby, Lee Marvin, Jeanette Nolan, Peter Whitney, Willis Bouchey. Disponibile in DVD e Blu Ray. Girato nel 1953 in America dal maestro dell'espressionismo tedesco, è considerato una delle pietre miliari del film noir e uno dei maggiori risultati nella filmografia sonora del regista. Al centro della vicenda c'è un caso di corruzione nella polizia di New York su cui indaga il sergente Dave Bannion dopo il suicidio del suo collega di pattuglia. A tessere le fila è il boss della malavita Lagana, ma solo la vedova del morto possiede il diario del marito che potrebbe incastrarlo. Dopo minacce all'interno e all'esterno della polizia, in seguito alla morte della moglie uccisa da un'autobomba destinata a lui, Bannion decide di farsi giustizia da solo, ignorando la sospensione che ha ricevuto dai superiori. Ad aiutarlo sarà la "pupa" del gangster Lee Marvin e la forza della stampa che smaschera i colpevoli.

Infine è ancora possibile trovare in vendita l'inimitabile collezione limitata (appena 1000 pezzi) della trilogia de IL CAVALIERE OSCURO, ovvero i tre titoli dedicati a Batman da Christopher Nolan. Tre cofanetti da non perdere (ciascuno con il film in 4K - Ultra HD, Bluray e contenuti speciali) con in copertina la rivisitazione dei poster originali, che compongono una saga ormai entrata nella storia del cinema al pari dei film sul personaggio creati in precedenza da Tim Burton. Il cofanetto è uscito il 5 marzo in coincidenza con i 15 anni di "Batman Begins".