Coronavirus: Vasco Rossi in California, 'qui pochi casi perché un tampone costa 3.200 dollari'

"Corona... Che arrivato anche in California... I casi accertati sono pochi!? Anche perché i tamponi costano 3.200 dollari (sì, avete capito bene) e naturalmente pochissimi possono o potranno permettersi di farlo. Ecco spiegato il motivo per cui magicamente qui l’emergenza non è grave come da noi in Italia": lo scrive Vasco Rossi in un post su facebook, pubblicando una sua foto con una mascherina.

"Chissà quanti sono già ammalati e lo saranno - conclude Vasco - senza che la CNN o STRUMP si debbano preoccupare. Meditate gente... Meditate! #laverità #coronavirus #news #paesechevaiusanzachetrovi #orgoglioitaliano #volicancellati #isteria #statiuniti #inghilterraitalia".