Rasoulof, contro regimi ci vuole responsabilità

Mohammad Rasoulof è assente, il regime di Teheran gli ha impedito di essere a Berlino a ritirare l'Orso d'oro. Ma la sua voce è arrivata comunque al festival, dove il regista, con una videochiamata procurata dal suo team, è riuscito a rilanciare personalmente un messaggio sulla grande questione della responsabilità. "Nel mio film parlo di tutti coloro che allontanano la responsabilità da se stessi", ha affermato. "Il governo non gli ha consentito di venire", hanno ribadito i produttori in conferenza stampa. Parole seguite alle forti emozioni vissute al gala al momento della premiazione di There Is No Evil, che ha vinto la 70/ma edizione della Berlinale. "Ha avuto l'idea per questo film 4 mesi fa, ci siamo messi subito al lavoro, perché non sapeva se sarebbe finito in prigione", ha raccontato uno dei produttori alla stampa prima di riuscire a contattare il regista. "Lo sforzo, l'empatia e il rischio corso dal cast e dallo staff ha dato il risultato che avete visto sullo schermo". Nella sala dei giornalisti è arrivata anche la notizia che sui socialnetwork alcuni iraniani sarebbero stati "felici della vittoria", mentre altri invece hanno affermato che il film sia "politico", secondo quanto ha riferito un giornalista parlando in farsi.

In conferenza stampa sono arrivati anche i vincitori italiani. Applauditissimo Elio Germano, Orso d'argento come miglior attore, il quale è tornato sul personaggio di "Volevo Nascondermi": "Ognuno di noi si sforza di piacere agli altri.

Siamo tutti molto condizionati dall'esigenza di apparire in qualche modo". "Quel che resta della nostra umanità è nelle persone fragili", ha aggiunto riferendosi al pittore Antonio Ligabue, interpretato nella pellicola. "La quintessenza dell'umanità è in persone così", ha concluso.

I fratelli D'innocenzo invece, premiati con l'Orso d'argento per la sceneggiatura di Favolacce, hanno risposto a una domanda sul loro strettissimo legame: "Noi condividiamo tutto, a partire dalla colazione. Vogliamo stare assieme il più possibile", hanno confermato Fabio e Damiano.