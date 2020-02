Oltreoceano, esce il nuovo singolo di Gianluca Sciortino

Si intitola "Oltreoceano" il nuovo singolo di Gianluca Sciortino, in uscita la prossima settimana sui digital store. Da sopravvissuto a cantautore, la vita di Gianluca è sempre più incentrata sulla musica, la stessa che lo aiutò nel ritorno alla vita. E' nota la sua storia, raccontata anche in una fiction di Rai1, che racconta il risveglio dal coma ascoltando una canzone di Antonello Venditti, 'Dimmelo tu cos'è'.

'Oltreoceano' anticipa il nuovo album omonimo che conterrà otto tracce ed uscirà in primavera. Con 'Musica per la vita', a favore della Musicoterapia, Gianluca è testimonial della lotta per il superamento delle difficoltà fisiche e psicologiche. Non si stanca mai di definire la vita "un bene prezioso" e, nei suoi concerti, invita spesso i giovani a non rovinarsela con comportamenti dannosi.

Da Tony Esposito ai Dik Dik, tanti artisti in questi anni hanno supportato ed incoraggiato l'attività musicale di Sciortino. Il papà di Gianluca, Pino, vide esibirsi in un locale di Modena, tanti anni fa, un giovane cantautore. Interpretava 'Per una lira' ed apriva un concerto dei Dik Dik. Era Lucio Battisti. In un teatro di Marano, vicino Napoli, come buon auspicio per il suo percorso futuro, i Dik Dik hanno invitato Gianluca a fare la stessa cosa, in ricordo di quell'episodio.

Con la collaborazione costante, nelle sue composizioni e produzioni musicali, del papà Pino e del maestro Mario Simeoli, Gianluca continua a scrivere brani ricchi di significati. Il nuovo album è dedicato agli italiani costretti con rammarico ad andare all'estero (e altrettanto spesso protagonisti di grandi successi) con un particolare pensiero rivolto a chi desidera invece un futuro nel proprio Paese avendo il diritto di mettere a frutto le proprie competenze.