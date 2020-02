Tutto quello che c'è da sapere sui Marlene Kuntz

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - CRISTIANO GODANO, NUOTANDO NELL'ARIA, LA NAVE DI TESEO, PP.350 , EURO 15,30

Si intitola "Nuotando nell'aria", come una delle loro canzoni più note, edito da La Nave di Teseo, il libro in cui Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz si racconta e passa al setaccio della memoria ogni pezzo degli album che consegnarono il gruppo piemontese alla storia del rock italiano. Da Catarchica (1994) a Il Vile (1996) a Ho ucciso paranoia (1999): i primi tre album della carriera dissezionati con lucida autocritica e la voglia di portare il lettore "in tutto ciò che ha preceduto la scrittura dei testi", sconfinando inevitabilmente (e piacevolmente) "nei territori dell'autobiografia".

Venerdì 14 febbraio, il volume verrà presentato al pubblico a Roma al Contemporary Cluster di Palazzo Cavallerini Lazzaroni.

Sarà lo stesso Godano a raccontare - nel corso di una conversazione vis a vis con il pubblico moderata da Giacomo Guidi - l'inedita messe di aneddoti e notizie che costituisce uno dei principali punti di forza del volume.

Cristiano Godano Unplugged Nella seconda parte della serata, alcuni dei pezzi raccontati e commentati durante la conversazione con il pubblico saranno protagonisti di un intimo concerto unplugged. (ANSA).