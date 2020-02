Conto alla rovescia per lo Strega, i primi 5 nomi

Si apre il sipario del Premio Strega 2020. Arrivano i primi nomi degli autori segnalati dagli Amici della Domenica, la storica giuria del premio, tra cui il già annunciato Sandro Veronesi con il suo apprezzatissimo 'Il colibrì' (La Nave di Teseo) che, al suo secondo premio Strega dopo la vittoria nel 2006 con 'Caos calmo', è il nome più forte.E cominciano a circolare le prime indiscrezioni sugli autori proposti tra cui il ritorno di Feltrinelli, che da anni non partecipava alla competizione, con l'esordio di un grande protagonista dell'editoria italiana: Gian Arturo Ferrari con il suo 'Ragazzo italiano'. C'è tempo fino al 3 marzo per inviare le proposte che dal 2018 prevedono la possibilità di essere presentati da un solo Amico della Domenica, non più da due come in passato, con effetti che anche quest'anno, c'è da scommetterci, vedranno un'esplosione di segnalazioni con più di titoli di uno stesso editore. E lo stesso Comitato direttivo, che sceglierà i 12 titoli che si disputeranno la gara, si riservadi poter segnalare altre opere.

Sul sito del Premio Strega www.premiostrega.it sono stati pubblicati oggi i primi cinque autori segnalati. Sono oltre a Veronesi, proposto dall'Accademia degli Scrausi"anche solo per ricordare agli Amici della Domenica la forza commovente del suo protagonista Marco Carrera. Preghiamo per lui e per tutte le navi in mare";Errico Buonanno con 'Teresa sulla Luna' (Solferino Libri), proposto da Chiara Gamberale che nella sua motivazione sottolinea come "oltre a essere nipoti di Teresa siamo figli del Novecento, il vero personaggio chiave di questo romanzo raffinato, originale e spiazzante". Angelo Ferracuti con 'La metà del cielo' (Mondadori), proposto da Paolo Di Stefano che ne parla come di "un libro fra il memoir autobiografico e il romanzo di formazione nel cui centro si accampa la figura di Patrizia, moglie dello scrittore, troppo presto perduta".

Giorgio Ghiotti con 'Gli occhi vuoti dei santi' (Hacca Edizioni), proposto da Biancamaria Frabotta che sottolinea come questa raccolta di racconti sia "di grande valore sia dal punto di vista formale che nella sostanza del suo messaggio" ed Ezio Sinigaglia con 'L'imitazion del vero' (TerraRossa Edizioni), proposto da Lorenza Foschiniche "colpisce per l'eleganza e la ricercatezza della scrittura e per l'originalità del soggetto: un racconto amorale che ricorda per lo stile, l'ironia e la bellezza della prosa una novella di Boccaccio".

Tra le voci che circolano sulle altre segnalazioni, il romanzo di Ritanna Armeni, 'Mara. Una donna del Novecento' su cui sembra puntare Neri Pozza, in cui si racconta il percorso di emancipazione di una donna fascista. In casa Mondadori si parla di Ilaria Bernardini con 'Il ritratto' e di Romana Petri con 'Figlio del lupo'. Rizzoli dovrebbe puntare su 'Le creature' di Massimiliano Virgilio e Bompiani, trionfatrice nel 2019 con 'M.

Il figlio del secolo' di Antonio Scuratisu Marta Barone e il suo 'Città sommersa'ma anche su 'La nuova stagione' di Silvia Ballestra e si parla con insistenza di 'Gotico americano' di Arianna Farinelli, primo titolo di narrativa della collana Munizioni di Roberto Saviano. Tanti i titoli in ballo anche per Einaudi, da 'Il cuore non si vede' di Chiara Valerio ad 'Almarina' di Valeria Parrella a 'Pietro e Paolo' di Marcello Fois. Mentre Einaudi Stile Libero dovrebbe presentare Viola Ardone con 'Il treno dei bambini'e Sellerio la monumentale storia familiare lunga tutto il Novecento, raccontata da una voce contemporanea, 'Prima di noi' del Premio Campiello 2014 Giorgio Fontana. Marsilio potrebbe proporre 'Breve storia del mio silenzio' di Giuseppe Lupo.

I dodici finalisti che concorreranno alla cinquina verranno proclamati il 15 marzo a Libri Come, la festa del libro e della lettura all'Auditorium Parco della Musica di Roma e i primi di giugno sarà votata la cinquina anche quest'anno quasi sicuramente al Tempio di Adriano a Piazza di Pietra a Roma e non, come è tradizione a Casa Bellonci, sede della Fondazione, per i lavori di ristrutturazione che vedranno trasformato l'appartamento romano in via Fratelli Ruspoli di Maria e Goffredo Bellonci in casa museo, grazie al sostegno delle istituzioni nazionali e regionali e al contributo di BPER Banca. (ANSA).