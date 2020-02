L'amico della Lollobrigida: 'I familiari e l'ex Rigau vogliono il suo patrimonio'

"Sono tra le persone che Gina Lollobrigida ha accanto. E le sono talmente riconoscente per tutto che sono disposto a pagare con la mia vita per difenderla. Chiedo di lasciarla stare. Invece di preoccuparsi della salute di Gina, il figlio Miliko Skofich e il nipote Dimitri, assieme a Javier Rigau, il quale la sposò a sua insaputa, pensano solo al suo patrimonio". A parlare è Andrea Piazzolla, 32 anni, amico dell'attrice Gina Lollobrigida, il quale giovedì prossimo affronterà al Tribunale di Roma l'udienza preliminare che lo vede imputato al procedimento per l'accusa - rivolta dagli stessi familiari - di circonvenzione di incapace.

"Miliko e Dimitri, parti civili al processo con lo stesso Rigau, condividono persino lo stesso avvocato con quest'ultimo. Ricordo che Rigau aveva sposato Gina per procura e lei ha dovuto denunciare più volte quell'atto come una truffa. Nozze che per fortuna sono state annullate dalla Sacra Rota", aggiunge Piazzolla.

"Ad oggi quei due familiari - prosegue il 32 enne - hanno dimostrato solo un interesse economico nei confronti di Gina. E non sono corsi quando lei stava male, cosa che invece io faccio standole da sempre vicino. Dicono che lei è a Montecarlo, quando invece è qui a Roma. Io e lei abbiamo un rapporto di famiglia e Miliko non se la può prendere per questo".