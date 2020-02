Fiorello mattatore, "la colpa è sempre di Amadeus"

- La giornata sanremese inizia alle 5 quando spesso è lui "a dare la sveglia alla sveglia", prima ancora che suoni, mentre fuori è buio: Fiorello al Festival non perde le sue abitudini, in hotel butta giù dal letto Amadeus, che dorme nella stanza di fronte alla sua, fa l'avvocato d'ufficio del conduttore e direttore artistico (si definisce il "badante 2.0"), ironizza sulle sue gaffe, assiste alle prove all'Ariston, esce a piedi, fa selfie fuori dal teatro, risponde ai cronisti e non rinuncia a giocare a tennis, la sua più grande passione degli ultimi anni.

Qualcuno dice che sarà il suo Festival ma lui, sponsor di Amadeus della prima ora, il primo a candidarlo quando ancora i giochi per la successione a Baglioni non erano fatti, non ci sta. "In che misura avverto la responsabilità del successo di questa edizione? Zero. Non ho ansia perché non sono ufficialmente ospite", risponde all'ANSA. "Il successo del Festival sarà decretato dalle canzoni. Sono veramente belle. Il livello è altissimo e sono sicuro che rimarrete stupiti", aggiunge. L'imprevedibilità dei suoi interventi e la libertà di entrare ed uscire dalla complessa macchina della kermesse lo rendono particolarmente solare e sereno. A chi gli chiede cosa farà, Fiorello risponde: "Entrerò in sala, magari farò un monologhetto, canterò, ballerò. Imiterò Tiziano Ferro? No, se c'è l'originale, mai fare la sua imitazione", risponde ai cronisti a caccia di anticipazioni.

Con Tiziano, con ogni probabilità la sera dalla finale, canterà 'Finalmente tu', la canzone con cui nel '95 lo showman entrò al Festival da Papa e ne uscì da cardinale, quinto classificato.

Con Benigni, invece, difficilmente duetterà. "Non ha bisogno né di me né di nessuno, quando arriva lui automaticamente divento pubblico".

Respirando l'aria del Festival, Fiorello ha maturato un desiderio inaspettato: "Non lo condurrei mai, ma mi è venuta proprio voglia di tornare a Sanremo come cantante in gara", rivela. "Ho un ricordo straordinario della mia unica partecipazione nel '95, mi verrebbe voglia di rifarlo. Diventare un cantante e partecipare al Festival era il mio sogno da bambino. Lo coronai anni fa, ma non andò benissimo con l'intonazione", ironizza imitando se stesso mentre stona.

Usare sempre l'arma dell'ironia e dell'autoironia è, si immagina, il consiglio dato ad Amadeus che non vuole che il sogno del Festival si trasformi in incubo a causa delle polemiche, anche violente, che si sono abbattute sulla sua direzione artistica. "Dicci la verità: mi hai scelto per l'aspetto fisico", infierisce Fiorello. "Hai pensato: sei migliorato, fra tre mesi fai 60 anni, ti voglio al mio fianco, né avanti né indietro", ironizza, richiamando la polemica sul 'passo indietro' della fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello. "Sanremo ha la capacità di trasformare le persone - aggiunge - sei il migliore del mondo, come lui che li batte tutti per bontà d'animo e generosità, eppure il Festival ti ha trasformato in un mostro". Con il pass 'Amico del conduttore', Fiorello, vestito "da cantante di destra" - scherza, in riferimento agli attacchi di Salvini - racconta del passato di Amadeus, quando "di noi era quello messo peggio a rimorchiare.

Tutto quello che ha fatto in quel campo lo deve a me", ride. Poi uno degli aneddoti 'irripetibili' come una volta quando a Ibiza, nel 1990, "si trovò a ballare su un cubo senza rendersi conto che aveva accanto due ballerini di colore da 1.90 completamente nudi e con il 'corredo importantissimo'".

In un gioco dei ruoli, come il gatto e la volpe, Fiorello e Amadeus rivelano una grande complicità, frutto di 35 anni di amicizia. La sintesi dell'arringa dell'avvocato Fiorello è nella frase: "Non è colpa sua, Amadeus non si rende conto, è fatto proprio così".

Una stoccatina divertente allo sponsor unico del Festival, "la concorrenza". Lui, storico testimonial Wind, si rivolge a Luca Josi, direttore brand strategy, media e multimedia entertainment di Tim, e dice: "Certo, voi dei telefonini, voi e vostri testimonial, il demonio, ci avete rovinati. Ieri ero ad una festa e c'era Anastasio, ma oramai non puoi parlare più con nessuno. Tutti con questi telefonini...". Ma la battuta più divertente forse è quella sul rapper della discordia: "Junior Cally? L'ho invitato alla cresima di mia figlia, mi ha detto che viene". (ANSA).