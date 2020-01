Colosseo, Uffizi e Pompei al top dei visitatori nel 2019

Colosseo stabilmente al top con oltre 7,5 milioni di visitatori, seguito dagli Uffizi con 4,4 milioni di ingressi e dagli scavi di Pompei con circa 4 milioni di presenze, 160 mila in più rispetto al 2018. La top 30 dei musei e dei parchi archeologici statali regala nel 2019 conferme e novità, ad esempio il boom della Galleria Nazionale delle Marche, che registra un più 36,8 per cento e sale di sette posizioni entrando al ventiseiesimo posto della top dove mancava dal 2012. "Risultati straordinari" per il ministro Franceschini, che sottolinea: "Ora avanti sul percorso dell'innovazione ".

Una crescita significativa è stata registrata anche dai musei napoletani , in tesa il Museo di Capodimonte , che aumenta del 34 per cento i visitatori con quasi 253 mila ingressi ed entra nella top 30 scalando quattro posizioni in classifica. Vede crescere i suoi visitatori anche Castel Sant'Elmo con un +18,7%. e Palazzo Reale con un +11%. Bene , in termini di crescita anche le Terme di Caracalla a Roma, con un aumento del 10,9% e il Castello di Miramare a Trieste con un +10,7% di ingressi. Buon risultato infine per il Palazzo Ducale di Mantova che da 324 mila visitatori passa a oltre 346 mila con un incremento del 7 per cento che gli permette di piazzarsi al 18esimo posto della classifica. Complessivamete nei primi 30 musei e parchi archeologici sono entrati nel 2019 quasi 30 milioni di visitatori, ovvero circa 700 mila in più rispetto al 2018 con un incremento del 2,4 per cento.