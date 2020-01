Bruce Springsteen e Dodi Battaglia, due padrini d'eccezione per Leo Meconi - Anteprima VIDEO

Non è da tutti ricevere il battesimo artistico sul palco allestito nello stadio di San Siro e nientepopodimeno che da Bruce Springsteen 'the Boss'. Il giovane cantautore bolognese Leo Meconi ha avuto questo privilegio il 5 luglio 2016 quando lo stesso Springsteen lo ha invitato a salire sul palco per un duetto alla chitarra su 'Dancing in the Dark'. Da quella magica serata è nata l’ispirazione per la prima canzone scritta da Leo, 'Guitar Man'.

La fortuna non si è fermata a quella notte di San Siro e Meconi ha incontrato sulla strada un altro padrino d'eccezione, Dodi Battaglia, che ha deciso di seguirlo nel suo percorso artistico partito con la pubblicazione dell'album di cover 'It’s Just Me' e proseguito con 'I’ll Fly Away', il primo disco di inediti prodotto dallo stesso Dodi. Ecco l'ANTEPRIMA VIDEO dell'omonino singolo 'I'll Fly Away'. Si tratta di un inno a non arrendersi mai e a combattere per vedere realizzati i propri sogni. "E’ la storia di un ragazzo nato in un piccolo paese di provincia, dove non succede mai nulla e che sogna di fuggire da quel posto", spiega Leo Meconi. "Gli amici gli dicono di restare perché la loro vita è lì. La famiglia sembra non capire le esigenze del figlio che dovrebbe studiare e trovare un lavoro fisso ma il protagonista è certo che un giorno volerà via e con la sua musica realizzerà i suoi sogni", conclude.

La canzone è stata scritta nel 2017 solo per chitarra, armonica e voce. Nel corso del 2018 è stata registrata presso gli studi della San Luca Sound da Renato Droghetti, con il quale Leo ha cercato un arrangiamento 'acoustic pop' che rispecchiasse pienamente anche i generi musicali con cui è cresciuto, soprattutto il folk americano.