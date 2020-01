Morto suicida Franco Ciani, musicista ex marito Anna Oxa

E' morto suicida in un albergo di Fidenza (Parma) Franco Ciani, musicista, autore e produttore ed ex marito di Anna Oxa. La morte sarebbe avvenuta nella sera di giovedì, mentre il corpo è stato ritrovato venerdì mattina dai dipendenti dell'albergo. La notizia è stata diffusa oggi dalla stampa locale. Secondo una prima ricostruzione sarebbe morto per soffocamento utilizzando un sacchetto di plastica.

Ciani, 62 anni, autore di successi come 'Tutti i brividi del mondo', cantato da Anna Oxa, e 'Ti lascerò' (che vinse il Festival di Sanremo 1989) avrebbe spiegato le ragioni del gesto in un biglietto lasciato nella camera e indirizzato al suo impresario Nando Sepe.