Sessant'anni di scatti in aeroporto, Elio Vergati va in pensione

In 60 anni di carriera con il suo obiettivo è riuscito ad immortalare situazioni e personaggi che ormai fanno parte della nostra storia. Gli scatti del fotoreporter Elio Vergati, 80 anni, hanno fatto il giro del mondo e sono stati pubblicati sulle più importanti agenzie e testate giornalistiche nazionali e internazionali. Come le cruente immagini sulle stragi di "Settembre Nero" del 17 dicembre 1973, o quella dell'attentato alla compagnia israeliana "El Al" da parte di un commando palestinese, avvenuta il 27 dicembre '85. Alcuni di questi suoi scatti sono arrivati al secondo posto ai premi Pulitzer e al World Press Photo. E oggi Elio Vergati termina la sua carriera giornalistica nell'agenzia di stampa Telenews, da oltre 50 anni collaboratrice dell'ANSA negli scali della Capitale e per 53 diretta dal giornalista Lamberto Magnoni.

"Quello che non sento sono gli 80 anni compiuti - spiega sorridendo Elio Vergati - dei quali 60 trascorsi a scattare foto, fare riprese; lavoro che ho svolto sempre con passione. Se ho avuto paura quando ho documentato le stragi? No, era il mio lavoro - ricorda -: stavo al fianco degli agenti, loro con le pistole d'ordinanza, io con la mia Rolleyflex a scattare. In quei momenti non pensi ai rischi che corri, alla morte, ma al 'click' giusto da inviare". Vergati ha iniziato la sua carriera già nel 1961, quando lo scalo di Fiumicino fu inaugurato e aperto all'utenza, con un futuro praticamente già scritto: ovvero trasformarsi nel primo e più importante aeroporto italiano. Dalle scalette degli aerei un via vai di vip, politici, capi di stato, attori e attrici, uomini religiosi, i viaggi del Papa, a cominciare dal primo nella storia moderna compiuto da Paolo VI in Terra Santa, fino ad arrivare alle immagini degli attentati terroristici. Immagini pubblicate da tutte le agenzie internazionali e che, oltre a fare il giro del mondo, sono arrivate al secondo posto al Pulitzer e al World Press Photo, con la foto che ritraeva il finanziere Zara appena ucciso da un terrorista vicino all'aereo.

Con i suoi obiettivi Elio Vergati ha impresso momenti difficili come quello di "Aquila Selvaggia", che segnò un lungo periodo nero per il trasporto aereo. Oppure epoche d'oro come gli storici anni della Dolce Vita. Il sorriso di "Albertone" (Sordi) che scende dall'aereo con una splendida Monica Vitti al suo fianco; Sophia Loren che prima di farsi ammirare in pubblico si sistema rapidamente il trucco. Non mancano una serie di episodi a metà tra storia e leggenda, come la volta in cui Mick Jagger cercò di sfondare a calci una porta perché non si apriva al suo passaggio. A distanza di 60 anni, ovvero da quando Vergati ha cominciato a scattare foto, molte cose sono cambiate. L'informazione viaggia veloce e gli strumenti di lavoro, in questo caso le macchine fotografiche, sono dei mini computer. Eppure "Elio" non si è mai tirato indietro né è cambiato il suo entusiasmo. L'unica sostanziale differenza? Al posto delle pesanti Rolleiflex in spalla ha imbracciato fotocamere più leggere ed efficienti. Ma il risultato non è cambiato. Ieri come oggi i suoi scatti "catturano" l'anima, trasmettendo la stessa vitalità di sempre.