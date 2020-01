Eletta la prima Miss del 2020, è una mamma di 24 anni

Proclamata in diretta su Rai 1 da Amadeus a 'L'Anno che verrà' la prima Miss dell'Anno 2020, promossa alle selezioni finali di Miss Italia, 81a edizione. Si chiama Beatrice Scolletta, ha 24 anni, è nata a Roma ed è mamma di due figli: Leone di quattro anni e Vittoria Romana di undici mesi. Beatrice è "Miss 365 - Prima Miss dell'Anno 2020", titolo che le consente di partecipare direttamente alle selezioni finali di settembre di Miss Italia.



Beatrice, sposata con Roberto, fashion designer con negozio di abbigliamento a Nettuno (Roma), dove risiede con la famiglia, studia Scienze e tecniche psicologiche ed è impiegata nella società di famiglia che su occupa di prevenzione e formazione sulla sicurezza sul lavoro.



La Miss, che ha una sorella, due genitori "super presenti", ha anche un gatto e cinque cani aspira a realizzarsi "come mamma e come donna lavoratrice". Al concorso è stata iscritta dal marito, otto anni di conoscenza con la nuova miss e un anno e mezzo di matrimonio. “Credevo nella sua vittoria”, ha detto. Perfezionista, maniaca della pulizia, molto alla mano, nonostante la prima impressione, la nuova Miss 365 ama scherzare e ridere di cuore.



La giuria di fotografi che, in un casting nazionale, ha scelto Beatrice era presieduta da il celebre "re dei paparazzi". Ai posti d'onore Margot Truffa, 18 anni, romana, e Rebecca Puci, 22 anni, di Mantova, che saranno ammesse alle Prefinali nazionali di Miss Italia 2020.