Sanremo: Amadeus, ecco i 22 cantanti del festival

Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Michele Zarrillo, Junior Cally, Paolo Jannacci, Piero Pelù, I pinguini tattici nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi, Riki: ecco finalmente i nomi dei 22 cantanti in gara a Sanremo. Dopo giorni di "fibrillazione" e anticipazioni ad annunciarli è lo stesso Amadeus in un'intervista a Repubblica dove sottolinea che il suo sarà un festival "freestyle". "L'ho detto sin da subito - spiega - che sarebbe stato un Sanremo caratterizzato dall'imprevedibilità, ogni serata dovrà essere diversa dall'altra".

A chi gli chiede se ha avuto pressioni Amadeus dice: "Sanremo è come un cavallo imbizzarrito ma io sono figlio di un istruttore di equitazione, accetto di stare in sella a queste condizioni, il festival è troppo affascinate. Ma non si dica che ho subito pressioni: non so neanche di quali case discografiche fossero i 22 cantanti che ho scelto sugli oltre duecento che ho ascoltato". Non ho avuto secondi fini faccio quello che mi diverte pensando al mercato discografico. E ancora: "Non ho guardato in faccia nessuno, alcuni neanche li conoscevo".

Tra i nomi scelti tanti rapper e artisti dei talent, non da "classico pezzo soft sanremese" ma "brani da scaricare su Spotify": "Sono canzoni dolci e romantiche ma hanno ritmi scatenati" dice Amadeus.

"Il 6 gennaio - dice - saranno tutti ospiti dello speciali di Rai1 I Soliti Ignoti - Lotteria Italia e annunceranno loro i titoli delle canzoni".