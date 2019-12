The App, l'amore come algoritmo

All'epoca di Tinder, Meetic, C-Date ovvero dei social dedicati agli incontri, l'amore è poco più di un algoritmo. È quello che accade tra Eva (Jessica Cressy) e Niccolò (Vincenzo Crea) in 'The App', film su Netflix dal 26 dicembre, una giovane coppia di innamorati che vive a Los Angeles.

Lei, studentessa di psicologia, lo convince ad iscriversi a 'Noi', un'app per incontri online. Una cosa strumentale, quella della ragazza, che sta preparando la tesi di laurea su questo tema. Dopo un po' Niccolò, ricco rampollo di una famiglia di industriali, parte per Roma dove sta per girare, nel ruolo di Gesù Cristo, il suo primo film da protagonista. La sua unica distrazione è l'app. Comincia così a chattare con Maria (Maya Sansa), che, messaggio dopo messaggio, si rivela essere davvero la donna perfetta per lui. Niccolò si innamora perdutamente di lei senza averla mai vista. Anche perché questa donna misteriosa sembra conoscerlo davvero fino al punto di prevenire tutte le sue mosse. Eva, che ha raggiunto nel frattempo Niccolò a Roma, si accorge di questa singolare relazione e si ingelosisce. Nel frattempo Niccolò comincia a sospettare dell'identità di Maria e quando questa si rivela è vera sorpresa. "Possiamo innamorarci di un'idea? E per questa andare fino in fondo, senza sapere a cosa porterà? È possibile dimenticare il mondo, la vita, la realtà, per un sogno d'amore? Perdere tutto, per trovare sé stessi, è possibile?", così a Roma la regista. E ancora la Fuksas: "The App" è un triangolo erotico-sentimentale proprio come il logo al neon dell'app ;Noi da cui tutto ha inizio. Lui, Lei, e al "vertice impossibile" l'Altra: la donna dei sogni, la donna ideale, ma The App è anche il mito di Narciso trasferito ai nostri giorni. Un ragazzo innamorato di sé stesso. Incapace di vedere il volto dell'altro.

Il volto del mondo". E pensare che 'The App' nasce dall'opera musicata da Riccardo Panfili 'Noi, due... quattro' su libretto della stessa Fuksas che ne ha curato la regia lo scorso settembre per il Maggio Fiorentino. "La lirica è la mia vera passione" dice la regista già autrice di due film, 'Nina' e 'A.L.B.E. A Life Beyond Hearth', mentre sono limitati i suoi rapporti coi social. Nel futuro della Fuksas un libro-commedia, che potrebbe diventare film, sulla sua recente conversione al cattolicesimo dal titolo provvisorio: 'Un'educazione cattolica'.