Netflix domina ai Golden Globe, 17 nomination

Netflix fa storia ai Golden Globe portando a casa una nomination per la categoria 'Miglior film' per ben quattro sue produzioni, The Irishman diretto da Martin Scorsese, Marriage Story (Storia di un matrimonio) di Noah Baumbach, I due papi di Fernando Meirelles e Dolemite Is My Name di Craig Brewer'. In totale la piattaforma in streaming online si presenterà con 17 nomination alla cerimonia durante la quale verranno assegnati tra i più importanti riconoscimenti televisivi e cinematografici e che si terrà il prossimo cinque gennaio, a circa un mese dagli Oscar. Solo Marriage Story, film drammatico interpretato da Scarlett Johansson e Adam Driver, ha avuto sei nomination, tra cui miglior attrice (Scarlett Johansson), miglior attore, (Adam Driver), miglior sceneggiatura (Noah Baumbach), miglior colonna sonora originale (Randy Newman). Per The Irishman si aggiudicano una nomination Martin Scorsese come miglior regista, Steven Zaillian come miglior sceneggiatura, Al Pacino e Joe Pesci, come miglior attori non protagonisti. La Hollywood Foreign Press Association (la giuria che assegna i Golden Globe) snobba quindi Robert De Niro, la figura centrale del film diretto da Scorsese, come lui sono stati snobbati anche When They See Us, la miniserie diretta da Ava DuVernay sempre per Netflix sullo stupro di Central Park nel 1989 e per il quale furono ingiustamente accusati cinque giovani di cui quattro afro-americani e un ispanico, Jennifer Lopez in Hustlers (Le ragazze di Wall Street - Business Is Business). L'avanzata di Netflix quindi non fa altro che confermare il cambiamento radicale che sta avvenendo a Hollywood e la fine dell'importanza dell'uscita tradizionale al cinema nella corsa ai premi.

Tra i film con il maggior numero di nomination ci sono The Irishmen e Once Upon a Time in... Hollywood (C'era una volta a... Hollywood) di Quentin Tarantino, entrambi a quota cinque.

Joker ne avute invece quattro, tra cui miglior film e miglior attore (Joaquin Phoenix), quattro nomination anche per I due papi. Per la categoria miglior attrice in un film drammatico oltre alla Johansson sono state nominate Cynthia Erivo per Harriet, Saoirse Ronan per Little Women, Charlize Theron per Bombshell e Renee Zellweger per Judy, mentre come miglior attore in un film drammatico oltre a Joaquin Phoenix sono stati nominati Christian Bale per Ford v Ferrari (Le Mans 66 - La grande sfida), Antonio Banderas per Pain and Glory (Dolor y Gloria), Adam Driver per Marriage Story, Jonathan Pryce per I due papi.

Come miglior dramma televisivo hanno ricevuto nomination Big Little Lies (Piccole grandi bugie) con tra gli altri Nicole Kidman e Reese Wintherspoon, The Crown, Killing Eve, The Morning Show (Jennifer Aniston), Succession. Per la categoria serie comica o musical, La fantastica Signora Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel), Barry, Fleabag, The Politician. (ANSA)