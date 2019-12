Capodanno Canale 5 ancora a Bari con Panicucci

La sfida per il Capodanno televisivo anche quest'anno si gioca a Sud. La Rai aveva annunciato un mese fa che il suo 'L'anno che verrà' il 31 dicembre 2019 andrà in onda ancora dalla Basilicata (Potenza per la precisione) e oggi Canale 5 ha ufficializzato che il suo evento sarà trasmesso, per il secondo anno consecutivo, da Bari.

Regina del 'Capodanno in Musica' Mediaset, per la terza volta, Federica Panicucci. Sul palco del capoluogo pugliese un cast scelto per accontentare i gusti di tutti, dai giovanissimi agli amanti dei grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana. Con un personaggio a sorpresa, la cui identità sarà svelata solo il giorno prima.

Tra gli ospiti previsti Giordana Angi, Annalisa, J-Ax, Anna Tatangelo, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Rovazzi, Shade, i ragazzi della scuola di Amici 19 e il vincitore della prima music battle in lattina, 'Coca-Cola Future Legend'. "Raiuno è sempre un grande avversario e sappiamo che il Capodanno nella storia è suo, ma anche noi stiamo facendo un buon lavoro" ha detto Federica durante la presentazione delle show rispondendo ad una domanda sulla spettacolo 'concorrente' che sarà condotto da Amadeus. "Ma con noi c'è il pubblico più giovane - ha aggiunto il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri - E ogni anno raggiungiamo risultati importanti in termini di numeri e di share". Lo scorso anno nella Piazza Libertà del capoluogo pugliese, ha ricordato Panicucci, "c'erano 110.000 persone", in un clima di grande festa. Un motivo di grande soddisfazione anche per il sindaco Antonio Decaro. "Bari si conferma città da prima serata - ha detto - ed è segnalata tra le prime dieci mete del turismo europeo 2019 dalla guida Lonely Planet". Oltre ad andare in diretta su Canale 5, l'evento sarà trasmesso in contemporanea dalle emittenti di RadioMediaset (Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio) che promuove la serata in partnership con Radionorba.

"Torno in un programma che amo molto, in una serata davvero speciale per gli italiani" ha detto Federica Panicucci che quest'anno condurrà per Canale 5 anche il Concerto di Natale, il 24 dicembre dal Vaticano. Sul palco insieme a lei e nel backstage dove saranno allestite le postazioni radio, Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Fernando Proce insieme al team del suo programma di R101, Tamara Donà e Roberta de Matthaeis di Radio Monte Carlo, Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio e Alan Palmieri e Antonella Caramia di Radionorba racconteranno la serata. Dopo la mezzanotte, la festa continuerà per la piazza barese con il dj set di Max Brigante e il suo show Mamacita a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R'n'B. La regia sarà firmata da Luigi Antonini.