Listino 01 da Pinocchio a Diabolik, da Hammamet a Moretti

Numeri favorevoli e toni piu che soddisfatti da parte di Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema, nel presentare a Torino il listino di 01. Una serie di film davvero monstre dove campeggiano titoli come l'atteso PINOCCHIO di Matteo Garrone (presentato in apertura e in uscita il 19 dicembre) ; FREAK OUT di Gabriele Mainetti; HAMMAMET di Gianni Amelio di cui si sono viste le prime immagini; GLI ANNI PIÙ BELLI l'ultimo film di Gabriele Muccino (in sala dal 13 febbraio) e, infine, DIABOLIK di Manetti Bros con una ricostruzione perfetta degli anni Sessanta compresa ovviamente la Jaguar Coupé E Type nera.

Sul fronte numeri 01 resta il primo distributore nazionale dopo Walt Disney e Warner, al terzo posto per incassi e presenze prima di Fox e Universal. Sono poi 27 milioni i biglietti venduti da gennaio 2017 a dicembre 2019 per circa 170 milioni di box Office. E questo per un totale di 95 titoli distribuiti.

Crescono poi anche gli investimenti: nell'ultimo triennio si aggirano sui 220 milioni di euro per la produzione di circa 200 film di cui 100 opere prime e seconde e 120 documentari. Rai Cinema poi nel segno del pluralismo produttivo ha lavorato dal 2017 al 2019 con 210 società di produzione.

Per Del Brocco questo listino si caratterizza "per le storie forti con un forte nucleo narrativo". È il caso di tre piani di Nanni Moretti che per la prima volta si mette dietro la macchina da presa con una storia non sua, ma tratta invece dal romanzo di Eshkol Nevo.

Nel listino anche IL MATERIALE EMOTIVO di Sergio Castellitto scritto insieme a Margaret Mazzantini da una sceneggiatura originale di Ettore Scola e interpretato dal regista insieme a Bérénice Bejo.

Non mancano le commedie, anche se, specifica Del Brocco, mostrano un po' la corda rispetto agli anni precedenti. Troviamo così DIVORZIO A LAS VEGAS di Umberto Riccioni Carteni; GLI INFEDELI di Stefano Mordini con Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio alle prese nel negare i loro reiterati tradimenti. C'è poi RITORNO AL CRIMINE di Massimiliano Bruno con la squadra collaudata del primo film 'Non ci resta che il crimine'.

Forti, nel listino 2020 anche i titoli internazionali. Tra tutti il nuovo film di Martin Scorsese, KILLERS OF THE FLOWER MOON con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio ambientato nel 1920 e tratto dal libro di David Grann. L'Italia ha detto con orgoglio Del Brocco "è l'unico paese al mondo in cui un film della Paramount di questo calibro viene distribuito da noi e non da una major".

Sempre dall'estero arriva un film che farà discutere come BOMBSHELL - LA VOCE DELLO SCANDALO ispirato alla vera storia di Roger Ailes presidente e CEO di Fox news denunciato per molestie da tre giornaliste dell'emittente televisiva e in seguito licenziato.

Ma tra le tante immagini presentate oggi a Torino, quelle che hanno colpito di più sono sicuramente quelle di HAMMAMET di Amelio in uscita il 9 gennaio (rpt: 9 gennaio), in occasione del ventesimo anniversario della morte di Bettino Craxi. Due le scene fatte vedere con un Craxi/Favino 'fotocopia' per aspetto, voce e postura: la prima con il segretario di un Partito Socialista già sotto inchiesta che discute polemicamente , in un sala convegni piena di garofani, con Vincenzo Balzamo, l'allora tesoriere del partito. Nella seconda scena siamo invece ad Hammamet con Bettino Craxi che parla sul lungomare con il giovane Luca Josi, ex segretario dei giovani socialisti. Arriva un pullman di turisti italiani. Riconosciuto Craxi si avvicinano a lui, lo minacciano, gli chiedono dove ha nascosto il tesoro. E lui, senza alcuna paura, replica volete i soldi? Gli unici che ho sono le monetine che mi avete lanciato davanti l'albergo".

