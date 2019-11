Don Carlo alla Fenice, Venezia non cede all'acqua alta

VENEZIA - Il sovrintendente del Teatro La Fenice, Fortunato Ortombina, guarda le previsioni del Centro maree che annunciano in mattinata acqua alta a Venezia anche il 24 novembre, con una massima di marea prevista di 140 centimetri alle 8.50 e 115 alle 21.40, e dice: "Speriamo bene. Ma noi siamo pronti e domani sera si alza il sipario".

Il 24 c'è l'inaugurazione della stagione con Don Carlo, opera di Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Myung-Whun Chung e la regia di Robert Carsen, e nelle parole di Ortombina c'è la gioia del lavoro fatto, da tecnici, professionisti, maestranze, vigili del fuoco, per "restituire la Fenice alla città" ma anche l'intimo timore che le previsioni possano cambiare all'ultimo momento in peggio. E' troppo recente il ricordo della sera del 12 novembre, quando nel giro di un paio d'ore il livello dell'acqua è improvvisamente schizzato verso l'alto fino a toccare i 187 centimetri. Inutili le pronte segnalazioni. Per motivi di sicurezza - l'acqua è entrata nella sala macchine sotto il piano terra, salvi palco e platea - il Teatro è rimasto chiuso per alcuni giorni e sono ancora aperte le "ferite" lasciate sui muri esterni dalla forza della marea, che ha tolto tratti di intonaco, con rischio di infiltrazioni.

"Il Don Carlo - ricorda il sovrintendente - è un'opera difficile da fare in condizioni normali, pensi in queste condizioni", con le prove fatte a Treviso, mentre "una umanità straordinaria" operava per rendere possibile la riapertura del Teatro. Per Ortombina, l'alzata del sipario va letta come "uno dei segni di una città che non si arrende". La salvaguardia di Venezia appare come un confronto tra ciò che l'uomo può fare e la forza della natura, dell'imprevedibile. Suona così singolare che il Don Carlo, dramma verdiano ispirato a un lavoro di Schiller, abbia tra le sue cifre proprio il rapporto tra l'uomo - nelle sue diverse rappresentazioni date dai personaggi indicanti il potere, la religione, l'amore o l'amicizia, lo scontro tra padre e figlio - e un'entità superiore. "Puoi chiamarla destino, Dio o imponderabile - dice Ortobina -; è che ognuno è piccolo di fronte al mondo, ma dice anche che ciascuno dei personaggi, nei loro diversi ruoli, cerca di governare il mondo davanti a qualcosa di superiore. Le vicende di Venezia nelle ultime settimane ce lo può spiegare bene questo concetto".

Nell'opera verdiana la dimensione psicologica dei protagonisti si accompagna a temi cruciali come il potere e la Chiesa: "il duetto tra Filippo II e il grande inquisitore - spiega il sovrintendente - è un manuale di analisi politica" che riesce ad essere ancora attuale. E la "contemporaneità di Verdi", di un compositore "che di fatto era un profeta, che è riuscito a indicare valori dell'umanità che continuano per molte generazioni; che ha saputo guardare dentro di noi 150 anni prima che noi arrivassimo" è uno dei punti forti del percorso di proposta delle opere del maestro di Busseto che La Fenice porta avanti da anni assieme a Chung.